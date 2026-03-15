Una rama de gran tamaño cae en la plaza de Amboage de Ferrol y daña el cierre del parque infantil

Una rama de gran tamaño se desprendió en la mañana de este domingo de uno de los árboles situados en la Praza de Amboage, en pleno centro de Ferrol, provocando daños en el cierre del parque infantil ubicado en este espacio público.

El suceso dejó parte de la rama caída sobre el paseo peatonal y apoyada en la valla que delimita la zona de juegos, lo que ocasionó desperfectos en el cerramiento. En el suelo también quedaron esparcidos fragmentos de madera y pequeñas ramas desprendidas tras la caída. El aviso lo recibió la Policía Local de Ferrol, gracias a la llamada de un particular, en torno a las 7:51 horas del domingo. Los agentes de guardia procedieron a avisar a la empresa municipal de Parques y Jardines para retirar los restos.

Cedida La llamada del suceso se recibió en torno a las 8 de la mañana del domingo

Por el momento se desconocen las causas exactas del incidente, aunque todo apunta a que el árbol podría encontrarse en mal estado, lo que habría provocado el desprendimiento de la rama.

Afortunadamente, en el momento del suceso no se registraron heridos, a pesar de tratarse de una zona muy frecuentada por familias y niños, ya que el parque infantil se encuentra en uno de los espacios más transitados del centro de la ciudad.