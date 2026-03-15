Ferrol se suma a la jornada estatal 'Paremos la Guerra' para exigir el fin de los ataques en Oriente Medio

La ciudad de Ferrol se ha sumado este sábado a la Jornada Estatal “Paremos a Guerra en Oriente Medio. No olvidemos Gaza”, organizada por la plataforma PararLaGuerra.es. La concentración, una de las 22 celebradas en Galicia y más de 140 en toda España, ha reunido a ciudadanos y representantes de diversas organizaciones para exigir el fin de la escalada bélica en Oriente Medio.

Durante el acto en Ferrol, varios de los asistentes han puesto voz al manifiesto publicado en el diario El País, que cuenta con el respaldo de más de 1.500 personalidades y 194 organizaciones. Entre los firmantes destacan figuras del mundo de la cultura como los cineastas Icíar Bollaín y Manuel Gutiérrez Aragón, los actores Juan Echanove y Vicky Peña, los escritores Rosa Montero y Juan José Millás, y músicos como Miguel Ríos o Joan Manuel Serrat.

Condena a la escalada bélica

El manifiesto "condena inequívocamente los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, que constituyen una violación del derecho y la legalidad internacionales". El texto alerta de que estas acciones "son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial".

Aunque se condena "firmemente el régimen criminal de los ayatolás", el manifiesto subraya que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro". En este sentido, el texto es tajante: "Nada justifica los bombardeos salvajes de los Estados Unidos e Israel que han matado a cientos de personas inocentes". El documento concluye con un llamamiento a "trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino".

La voz de la comunidad iraní

En la concentración también se ha leído una declaración de la Asociación Iraní por los Derechos Humanos, activa en España desde 2009. La organización, miembro de la plataforma convocante, está comprometida con los derechos de las mujeres en Irán y el movimiento “Mujeres, vida y libertad", surgido tras el asesinato de Jina Mahsa Amini.

La asociación ha condenado tanto al gobierno iraní, del que dicen que "lleva 47 años masacrando, torturando y violando continuamente los derechos humanos", como a la intervención externa. "Condenamos el ataque militar estadounidense e israelí contra el pueblo iraní. La democracia y la libertad no se pueden llevar a un pueblo mediante bombas y ataques", afirma su comunicado, que defiende las negociaciones para detener la guerra.

El acto ha finalizado con la canción "Sólo le pido a Dios", convertida en un símbolo de estas concentraciones. La plataforma PararLaGuerra.es nació en octubre de 2023 para "denunciar el genocidio en Gaza" y ha organizado ya siete jornadas de protesta. "No vamos a parar", han reafirmado.