Castro, preparado para el duelo en Vallecas: "De la nada el Rayo te hace una ocasión"

El entrenador del Levante, Luís Castro, advirtió este domingo de la dureza del choque del lunes en Vallecas ante el Rayo, un equipo que en su opinión es capaz de hacerte “de la nada” una ocasión y que tiene jugadores capaces de cambiar un partido.

“El Rayo hay veces que piensas que no te están haciendo daño y de la nada te hacen una ocasión y tienen algunos jugadores que con una o dos ocasiones son capaces de cambiar el partido. Será un partido muy duro y tenemos que estar en nuestra mejor versión si queremos venir con los tres puntos”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido.

“Es un equipo muy bueno, por eso está jugando Europa. Cuando juegas fuera con ellos es muy particular, tienen jugadores de calidad que pueden decidir bien, tienes que estar al cien por ciento, si das un milímetro a ellos te pueden hacer daño porque son jugadores fuertes y en casa de ellos no es muy fácil de jugar”, agregó el entrenador del Levante.

Para Castro, que no le dio importancia al posible cansancio que pueda tener su rival por haber jugado entre semana competición europea, lo importante es lo que pueda hacer su equipo para salvarse y apuntó que no está pendiente ahora de lo que puedan hacer sus rivales por la permanencia.

“Si estamos pensando en los otros equipos no haces el trabajo que tienes que hacer. Nosotros tenemos que hacer puntos. Cuando vine uno de los equipos que estaba muy abajo era el Girona, que peleaba por el descenso y ahora está muy lejos. Llevo once partidos y me quedan once, los equipos que estaban cerca no son los mismos. En once partidos puede cambiar tantas cosas que me quiero concentrar en el Rayo”, comentó.

LA LUCHA POR LA PERMANENCIA

“Al Oviedo yo no los daba como muertos, ni a ellos ni a ningún equipo. LaLiga es tan competitiva que se va a decidir en pequeños detalles. En LaLiga el último puede ganar al primero, en eso no hay duda”, precisó el preparador luso, que adelantó que podrá contar en Vallecas con Kareen Tunde y Ugo Raghouber.

El entrenador del Levante se mostró satisfecho con parte del trabajo que hicieron en el último encuentro, en el empate ante el Girona. “Once contra once fuimos mejores contra un equipo que tiene calidad. El equipo una vez más ha tenido la actitud de un equipo que quiere hacer algo diferente y eso es lo más importante”, afirmó.

Además, Castro no quiso poner excusas por las bajas de jugadores como Carlos Álvarez, Pablo Martínez o Roger Brugué.

“Cuando tengo bajas no pienso en ellas. Me gustaría que estuvieran todos, lo mejor es tener que decidir, pero el equipo está respondiendo bien, haciendo buenas cosas. Todos los entrenadores quieren tener a todos los jugadores listos y elegir lo que quieres. Pero no me gusta quedarme con las cosas malas”, resumió.