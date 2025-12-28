El 'engaño' de las redes sociales que nos roba el tiempo y la libertad

El experto en educación digital, Julen Linazasoro, desgrana en COPE Euskadi su último libro, Sísifo y las redes sociales, una obra que nace como "una invitación a la reflexión" sobre la relación que mantenemos con la tecnología.

Linazasoro advierte que muchos usuarios no son conscientes del efecto que las redes tienen en ellos, hasta el punto de que "no son libres para decidir cómo quieren vivir, sino que siguen un patrón que poco a poco les están imponiendo". Por ello, considera fundamental que los usuarios se detengan a reflexionar para comprobar qué está pasando.

La condena de Sísifo en la era digital

El título del libro remite al mito de Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer antes de llegar a la cima. Aunque Linazasoro deja que el lector descubra el paralelismo, apunta a la pereza generalizada "a la hora de reflexionar". ¿Qué hacemos? Delegar nuestro pensamiento en otros. Según señala, esta falta de introspección se agrava por la ausencia de tiempo y espacio personal. "Si estamos todo el día conectados, es imposible reflexionar sobre nada".



Muchos se sumergen en un flujo constante de pódcasts, radio y redes sociales sin dejar un momento para estar con ellos mismos, cuestiona Linazasoro, quien destaca la influencia "oculta" pero persistente de las plataformas digitales, que seducen de una forma "dulce y suave" hasta que el usuario está "absolutamente atrapado".

El peaje de los más jóvenes

Linazasoro pone el foco en el impacto sobre adolescentes y jóvenes. Entre los riesgos más graves se encuentran los problemas en el desarrollo cognitivo, como una "atención fragmentada" y dificultades de concentración.

De hecho, los adolescentes que usan redes sociales tienen "el doble de posibilidades de sufrir déficit de atención". A esto se suman graves consecuencias para la salud mental, con un aumento exponencial de casos de "anorexia y bulimia", así como un incremento en el número de suicidios y autolesiones.

El problema, según el experto, es que los algoritmos están diseñados para retener la atención mostrando contenido nocivo. Advierte que es imposible engañar al algoritmo: "No podemos competir con millones y millones de inversiones en investigaciones para saber cómo pueden hacer para mantenernos pegados a la pantalla y con un poder computacional tan grande. Es que es imposible, un cerebro humano y la voluntad humana no puede contra eso".

Un espejo que deforma el mundo

El modelo de negocio de estas plataformas es la clave. Para fomentar la adicción, explotan la segregación de dopamina con los 'likes' y, por otro, ofrecen los contenidos que más retienen la atención: violencia, sexo, desinformación y emociones negativas como la ira o la comparación social. "Cuando comparo mi cuerpo, mi cara, mi vida, con algo que veo en las redes sociales, me siento mal, eso hace que pase más tiempo, y eso es con lo que nos bombardean".

Esta exposición constante a contenidos negativos y, en muchos casos, falsos, crea una percepción distorsionada de la realidad. "Si tú solo te basas en las redes sociales para mostrarte una fotografía del mundo, el mundo es una distopía total, y no hay esperanza de ningún tipo", sentencia Linazasoro. Frente a esta visión, anima a "levantar la cabeza" para darse cuenta de que, si bien hay problemas, también "hay cosas muy buenas que pasan" y que los algoritmos no visibilizan.

La solución, para el autor, pasa por el conocimiento y la educación.