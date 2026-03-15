Adrián Hernández estalla contra el arbitraje y denuncia un trato desigual

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha comparecido ante los medios de comunicación visiblemente molesto con el arbitraje recibido en el último encuentro. El técnico murciano ha criticado con dureza la actuación de Carlos Palencia Cerdeño, asegurando que su designación no fue la más adecuada por los antecedentes existentes.

Según el acta del colegiado, el técnico murciano recibió amarilla en el minuto 39 "por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones"

Además expulsó al ayudante del técnico del Águilas, Adrián Ruiz en el minuto 90 por "protestar desde el área técnica de forma ostensible"

Águilas FC Adrián Hernández tras el partido disputado entre el Xerez CD y el Águilas FC

Una designación con antecedentes

Hernández ha sido muy directo al explicar que su relación con el colegiado viene de antes: "Él y yo ya nos conocemos". Según el técnico, esta situación ha afectado al criterio del árbitro, denunciando una falta de equidad en la señalización de faltas y tarjetas. "No me gusta que, por un penalti que no me pitaste hace tres jornadas, me saques amarilla a la primera que puedes", ha protestado.

Palencia Cerdeño, ha dirigido anteriormente un partido al Águilas FC, fue en la jornada 16 con resultado de 1-1, al que hacía referencia el técnico murciano en sala de prensa"

Juzga el hecho y la causa, no vengas con prejuicios porque yo sea intenso" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Acusaciones de prejuicios

Uno de los puntos más tensos de su declaración ha sido la acusación de prejuicio por parte del estamento arbitral. Hernández considera que se le juzga por su intensidad en la banda en lugar de por los hechos. "Juzga el hecho y la causa, no vengas con prejuicios porque yo sea intenso", ha sentenciado, exigiendo para el Águilas el mismo trato que a equipos como el Extremadura, el Jaén o el Recreativo.

Tienen 25 años y parece que se han sacado siete carreras por cómo nos hablan" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Finalmente, el entrenador ha criticado la actitud de ciertos colegiados jóvenes, a quienes acusa de una prepotencia excesiva en el trato: "Tienen 25 años y parece que se han sacado siete carreras por cómo nos hablan". Adrián Hernández ha concluido que seguirá siendo "intenso y pasional" porque es su forma de entender el fútbol, pero pide a los árbitros que se limiten a juzgar lo que ocurre sobre el césped con transparencia.