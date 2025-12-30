Dani Ruiz Bazán avisa a Sancet y Nico Williams: "Para ser jugador del Athletic no vale un partido bueno y tres malos"

El Athletic Club cierra un año 2025 de sensaciones encontradas. La euforia por la clasificación para la Champions League 11 años después y las semifinales de la Europa League contrastan con el "regusto amargo" del inicio de la temporada 2025-2026, donde el equipo no ha encontrado la regularidad. En la tertulia 'Minuto 91' de Cope Bilbao en el Baskian, analistas y exjugadores han desgranado un año que, pese a todo, califican de "sobresaliente", pero con serias preocupaciones sobre el presente.

El equipo ha vuelto al trabajo tras el parón navideño con un calendario exigente por delante, que incluye siete u ocho partidos en 25 días, comenzando por la visita a Osasuna en El Sadar y el viaje a Arabia para la Supercopa de España. Sin embargo, la preocupación se centra en el rendimiento actual, que dista mucho del exhibido en la primera mitad del año. "Estamos viviendo un poquito la amargura de cómo está el equipo", ha reconocido el histórico delantero Dani Ruiz Bazán.

La defensa y las estrellas, en el punto de mira

Para Dani, una de las voces más autorizadas del entorno rojiblanco, el análisis del bache actual parte de una premisa fundamental en el fútbol: la solidez defensiva. "La primera meta de un equipo es ser sólido en defensa, cosa que en estos momentos no tenemos", ha sentenciado. El exjugador ha apuntado a las lesiones de jugadores puntuales como uno de los factores, pero ha ido más allá, señalando directamente al rendimiento de los futbolistas llamados a ser decisivos.

"Siempre hay dos o tres jugadores claves en un equipo. Aquí, actualmente, tenemos dos o tres jugadores que son claves, y ninguno de los tres está en condiciones", ha afirmado con rotundidad. Aunque sin dar nombres inicialmente, el debate ha conducido inevitablemente a Oihan Sancet y Nico Williams, los futbolistas que "tiran del carro" y que, según los tertulianos, "desgraciadamente, no están bien". El analista Ramón Orosa ha recordado la increíble racha de Sancet el curso pasado, cuando "de los 12 primeros disparos que hizo a puerta metió 10 goles", mientras que este año "no ha tirado entre los tres palos".

Dani ha sido especialmente claro sobre la exigencia que implica vestir la camiseta del Athletic y ha enviado un mensaje directo a las jóvenes estrellas. El ex ariete cree que necesitan "un poco de humildad, un poco de sensatez, un poco de asesoramiento familiar" para gestionar un éxito que a veces "perjudica". Su advertencia ha sido tajante: "No pueden hacer un partido muy bueno, muy bueno, y 3 en los que te tenga que quitar el entrenador". Una crítica a la intermitencia que, a su juicio, no se puede permitir en un club como el bilbaíno.

El debate sobre la cantera

El bajo rendimiento de algunos jugadores del primer equipo ha reabierto el debate sobre el papel de la cantera. Dani ha defendido que "no es el momento de sacar a un jugador del Bilbao Athletic cuando la situación del equipo es mala", ya que considera que es "hacerle una putada a un chaval".

En cambio, el periodista Ramón Orosa ha demandado más oportunidades para los jóvenes talentos. "Yo sí demando que juegue un poquito más, sobre todo cuando hay oportunidad", ha comentado sobre Selton, lamentando que un futbolista de su proyección esté "en el primer equipo sin jugar ni un minuto". Orosa ha defendido que hay que tener más optimismo con los jugadores de Lezama: "Yo sí que creo que hay que tener un poquito más de fe en la cantera".

Dani, desde su experiencia, ha recordado la dificultad de dar el salto y consolidarse. "Cuando yo estuve en el Bilbao Athletic, había 20 jugadores, de los cuales 10 o 12 pensaba que iban a jugar con el primer equipo, que jugaban 100.000 veces mejor que yo. Resulta que no llegó ninguno, y yo jugué en primera división", ha relatado para ilustrar que las sensaciones en categorías inferiores no siempre garantizan el éxito. Para el exdelantero, "de cada 10 vas a acertar con 1", y ha recordado que los casos de debutantes precoces como Guerrero o Muniain son excepcionales.

Un 2025 histórico pese al final

A pesar del bache de resultados y sensaciones, todos los participantes en la tertulia han coincidido en calificar el año 2025 como "sobresaliente". La clasificación para la máxima competición continental ha sido el gran hito, un logro que ha devuelto la ilusión a la afición, como demuestran las entradas de más de 50.000 espectadores en los tres partidos de Champions en San Mamés. Nico Williams ha sido señalado como el "nombre propio" del año, mientras que también se han destacado los goles decisivos de Oihan Sancet en la temporada pasada.

En el capítulo de despedidas, se ha mencionado la de Óscar de Marcos, un jugador considerado un "referente en lo extra futbolístico" y un "ejemplo". Dani ha lamentado la pérdida de este tipo de figuras en el día a día del club, defendiendo la importancia de que exjugadores con esa trayectoria sigan vinculados para asesorar y guiar a las nuevas generaciones, creando un "senado" que aporte su bagaje y experiencia.