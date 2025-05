Las dos llaves que tiene Osasuna para ir a Europa: ganar al Alavés y que el TAD le de la razón con el Barça

Pamplona - Publicado el 19 may 2025, 11:48 - Actualizado 19 may 2025, 12:06

A Osasuna le queda una jornada de liga, un partido en Mendizorroza contra un Alavés que se acaba de salvar. Los rojillos se están jugando disputar la próxima temporada competición Europea con el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano. Los navarros son los únicos que no dependen de ellos mismos para clasificarse.

Osasuna necesita ganar en Vitoria y esperar que al menos uno de los dos pinche. Si Rayo o Celta no ganan Osasuna terminaría en octava posición y disputaría Conference League. Si ninguno de los dos gana sería séptimo y jugaría Europa League. En caso de empate en Mendizorroza también habría alguna pequeña posibilidad, pero se complica mucho.

Esto en lo referente a lo que se va a disputar en el césped, pero no hay que olvidar que Osasuna tiene la posibilidad de acudir al TAD por la posible alineación indebida del Barça con Íñigo Martínez. En los "despachos", en caso de que pongan el recurso y le den la razón, los rojillos tendrían una carta ganadora con la que poder adelantar a Celta y Rayo Vallecano.

CREEN QUE TIENEN LA RAZÓN

Una de las claves para que Osasuna no descarte tomar la vía del TAD en el recurso por la posible alineación indebida de Íñigo Martínez en el Barça-Osasuna es que el club cree que tiene la razón. Consideran que el central del conjunto culé no debería haber podido jugar ese partido y que, por lo tanto, es una alineación indebida.

A falta de saber si acuden y de si les dan la razón, habría otro debate en la calle, tanto de la afición rojilla, sobre si merece la pena, como del fútbol en general, sobre ganar los puntos en el despacho en lugar de en el césped. En este tipo de situaciones siempre salta el debate, sin embargo, hay un reglamento que es igual para todos los equipos y que se debería aplicar.

PLAZO PARA ACUDIR AL TAD

Plazo del recurso 15Días tras terminar la liga

Osasuna puede acudir al TAD hasta 15 días después de haber terminado la liga. Es decir, el club navarro sabiendo cómo ha terminado la clasificación, y qué beneficios le puede reportar tres puntos, tendría margen para poder decidir si toma esa vía.

QUÉ LE PUEDE APORTAR

Tal y como está la clasificación de la liga a falta de una jornada, Osasuna ganando al Alavés y con una sentencia favorable del TAD que le de los tres puntos, tendría garantizada la 7ª plaza y disputaría la próxima temporada la Europa League.

Osasuna, si se dan los dos supuestos de que le den la razón y que gane en Mendizorroza terminaría la liga con la friolera de 57 puntos.

EL TÍTULO DEL BARÇA

Barça campeón Lamine Yamal levantando el título de campeón de liga

En el supuesto de que Osasuna acuda al TAD y le den la razón, el Barça necesitaría no perder la renta que tiene con el Ral Madrid para no perder la liga. Son varios supuestos y que no es fácil que se den: el club rojillo debería optar por recurrir la alineación indebida de Íñigo Martínez en el Barça-Osasuna, tras varias negativas a los recursos del club navarro, el TAD, para que se den estas circunstancias, debería dar la razón a Osasuna y de este modo darle el triunfo, por último, si se diesen esos dos supuestos, en la última jornada de liga, el Madrid debería recortar dos puntos al Barça para que, en el caso de que le den el partido por perdido, perdiera la liga.

PRECEDENTES Y CRONOLOGÍA DE NOTICIAS

