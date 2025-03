Osasuna estudia impugnar el partido contra el Barcelona por posible alineación indebida de Iñigo Martínez

Iñigo Martínez fue una de las novedades en el Barcleona - Osasuna después de ser baja en los partidos de la selección española en los que fue convocado por Luis de la Fuente y que acabó perdiéndose por lesión. Ahora, Isaac Fouto informó en El Partidazo que Osasuna está estudiando impugnar el encuentro por una posible alineación indebida del central:

"Osasuna está estudiando a esta hora de la noche, lo hacen sus servicios jurídicos, si ha habido en el partido de hoy en Montjuïc alineación indebida de Íñigo Martínez. El Club Navarro entiende que el Barça podría haber incumplido una norma FIFA sobre el periodo que tiene que transcurrir tras una baja por lesión con la selección. ¿Qué dice esta normativa, este artículo 5 de la FIFA? Este artículo dice, lo voy a leer en directo y aquí me lo está pasando a mí, que si un jugador no acude o se retira de la convocatoria de una selección, por ejemplo por lesión, no puede jugar con su club durante los cinco días posteriores al último partido de la ventana internacional. El último partido de la ventana internacional, hay que recordar que fue el domingo el partido contra Holanda, porque Íñigo Martínez estaba convocado por la Federación para estos dos partidos. A menos que la Federación Nacional libere expresamente al jugador".

"Esta es la cuestión que Osasuna está estudiando: si la Federación ha liberado a Íñigo Martínez porque hay una parte médico, hay un comunicado oficial de la Federación diciendo que Íñigo Martínez es baja por lesión y que su lugar lo ocupa Huijsen. Eso es oficial y esa comunicación existe. Y Osasuna lo que está estudiando es si ya con eso está liberado por parte de la Federación. Y solo una cosa, que también hay una declaración pública de Luis de la Fuente diciendo en sala de prensa que había una parte médico y que por tanto no había tema Íñigo Martínez".