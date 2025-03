La conclusión de un experto en derecho deportivo tras la impugnación de Osasuna: "Hay una cosa importante"

El CA Osasuna ha presentado este viernes un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por alineación indebida del FC Barcelona en el encuentro aplazado del jueves en el Estadi Olímpic Lluís Companys (3-0) por la participación del defensa Iñigo Martínez, al entender que esta "vulnera el reglamento de la FIFA".

"La entidad entiende que la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional", señaló la entidad navarra en un comunicado.

lesión de iñigo martínez

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, convocó a Dean Huijsen, defensa del Bournemouth inglés, para reemplazar a Íñigo Martínez, que causó baja por lesión en la lista para los partidos de los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos.

Según informó la RFEF, los servicios médicos del club azulgrana habían diagnosticado al zaguero vasco una parameniscitis interna en su rodilla derecha tras el encuentro que disputó el día anterior contra el Atlético de Madrid.

adelantado en cope

Poco después del partido, nuestro compañero Isaac Fouto ya informaba en El Partidazo de COPE de la intención que estaba manejando Osasuna de poder impugnar el choque por la supuesta alineación indebida del central. Intención, que como hemos contado, se confirmó a primera hora de la tarde de este viernes.

"Siendo una baja médica la justificación de la desconvocatoria, el Club Atlético Osasuna entiende que este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA. La entidad navarra sí valora como una cuestión diferente la liberación de su segundo compromiso con la selección española sub-21 de los jugadores Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, ya que la desconvocatoria de los mismos no se justificó por una causa médica", añadía también el comunicado de Osasuna.

¿tiene recorrido?

Este viernes se pasó por El Partidazo de COPE, el abogado especialista en derecho deportivo y profesor de la Universidad de San Jorge de Zaragoza Javier Rodríguez Ten, explicó las claves de este caso y detalló las posibilidades de poder salir adelante esta impugnación.

"Si nos vamos a la literalidad de lo que dice la normativa de FIFA, hay una norma que tiene una serie de anexos y entre ellos hay uno que regula las convocatorias de los jugadores y establece que cuando un jugador se ha convocado y no acuda o abandone la convocatoria por lesión, no puede jugar con su club durante ese periodo y que, bueno, con alguna redacción que ha cambiado, durante los cinco siguientes días tampoco, salvo que la federación correspondiente pues excluya o renuncie a dicha circunstancia. Entonces, desde ese punto de vista pues si tiene su lógica", explicó.

Por otro lado, apuntó que "hay una cosa también que es importante, porque aparte de la norma esta que se conoce bastante poco en España, existe una norma complementaria que se llama Comentarios al Reglamento y Estatuto de Transferencias Jugadores, es decir, una especie de guía de aplicación. Y en esta guía se habla precisamente de cómo hay que aplicar este artículo 5 del anexo. Y ahí hace una referencia con un lenguaje muy enrevesado, a que cuando es por causa de una lesión, lo de los cinco días no necesariamente se aplica, sino que está pensado más bien para cuando un jugador no va a la convocatoria o lo ha abandonado".

"Creo que lo tiene realmente complicado Osasuna, aunque si tenga una base normativa en la que apoyar su recurso, pero a la vista de las interpretaciones que hay, pues lo veo realmente bastante difícil", es la conclusión final del especialista.