Miguel Rico explota por las sospechas con Íñigo Martínez y su compromiso con España: "Muchos catalanes y vascos"

La polémica sobre la convocatoria y la posterior baja médica de Íñigo Martínez con la selección española sigue generando debate. La situación ha levantado suspicacias en algunos sectores, insinuando que el central del FC Barcelona podría haber priorizado a su club por encima de la selección. En El Partidazo de COPE, el periodista Miguel Rico reaccionó con contundencia ante las insinuaciones, calificándolas de "intoxicación" y denunciando los prejuicios que siguen existiendo hacia jugadores catalanes y vascos.

"La única certeza es que está oficialmente lesionado"

Durante el programa, el debate se centró en la veracidad de los partes médicos y en la posibilidad de que algunos jugadores prioricen sus clubes frente a la selección en determinados momentos. Miguel Rico dejó clara su posición: "No creo en todos los partes médicos, pero lo único contrastable en este caso es que está lesionado a través de un parte médico".

La discusión se acaloró cuando Miguel Ángel Díaz afirmó que dentro de la Real Federación Española de Fútbol hay quienes sospechan de la lesión de Martínez. Rico fue tajante: "Ah, pues entonces eso es intoxicar", rechazando cualquier acusación sin pruebas. Nacho Peña añadió que la clave estaría en el tono que utilizase el seleccionador Luis de la Fuente para referirse al caso, dado que las filtraciones provienen de la propia federación.

Además, se mencionó que esta podría ser la última vez que Martínez estuviera en una convocatoria, ya que, según algunos analistas, el seleccionador podría optar por no llamarle en futuras ocasiones. La incertidumbre sobre su futuro en la Roja añade más leña al fuego en una polémica que no deja de crecer.

"El hecho de ser vasco o jugar en el Barça..."

Uno de los puntos más tensos del debate llegó cuando se abordó la hipótesis de que el central del Barça podía haber rechazado la convocatoria de la selección por cuestiones políticas o de identidad. Juanma Castaño planteó que, en el imaginario de ciertos sectores, jugadores vascos o catalanes suelen estar bajo sospecha cuando no acuden a la selección. "El hecho de ser vasco o jugar en el Barça te convierte en sospechoso", apuntó Rico, rechazando con firmeza esta percepción: "Pues muy mal".

El debate se extendió a casos históricos, mencionando nombres como Guardiola, Xavi, Piqué o Arconada, futbolistas que defendieron la camiseta de la selección durante décadas, pero que también fueron objeto de sospechas infundadas. Rico lamentó que esta situación siga repitiéndose en la actualidad.

Otro aspecto que se debatió fue si el propio Íñigo Martínez pudo haberse librado de toda esta polémica con una simple comunicación pública. Algunos periodistas apuntaron que, de haber explicado su situación médica de forma clara, las especulaciones no habrían tenido tanto peso. "Si no hubiera querido ir, lo habría dicho claramente", insistió Rico, subrayando que un jugador de su trayectoria y experiencia no tiene por qué esconderse en estos temas.

Asimismo, Castaño sugirió que la decisión de Martínez podría estar influenciada por el momento de la temporada en el que se encuentra, con el FC Barcelona en plena lucha por tres títulos. Entre la Champions League, la Copa del Rey y LaLiga, las exigencias físicas sobre el central son enormes, lo que podría haberle llevado a priorizar su estado físico para los compromisos con su club.

Con todo, el debate sobre Íñigo Martínez y su compromiso con la selección sigue abierto. La respuesta de Luis de la Fuente y la futura situación del central en las convocatorias dirán si esta polémica queda en una simple controversia mediática o si realmente tiene consecuencias deportivas. A día de hoy, las dudas persisten y la controversia parece lejos de cerrarse.