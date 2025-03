Tomás Guasch aplaude la ausencia de Iñigo Martínez de la Selección: "Es defensa propia ante el calendario y yo soy uno de ellos"

Guasch no entiende cómo no "se hayan borrado 400 jugadores más en todo el mundo"

No es de extrañar que se siga hablando de la ausencia del jugador del Barcelona, Iñigo Martínez, de la última convocatoria con la selección española.

Según informó este martes Miguel Ángel Díaz desde el 'cuartel general' de la Selección, es que el 'run run' existe. Algunos miembros de la Federación Española tienen la sospecha de que a Iñigo no le cuadraba del todo esta convocatoria y el hecho de que no pernoctara en Madrid para pasar las pruebas médicas el lunes por la mañana, como suele ser el sistema habitual.

EFE Iñigo Martinez celebra un gol del Barcelona

Queda por verse qué dice el seleccionador Luis de la Fuente en la previa del partido de ida de la Liga de Naciones frente a Países Bajos, pero no es descabellado pensar que el central lo tenga difícil para volver a recibir la llamada del técnico español.

El seleccionador siempre le ha dejado la puerta abierta aunque solo le haya llamado en dos ocasiones: en su primera ventana, cuando España perdió en Glasgow, y en los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Europeo de 2024.

Ha jugado más de 20 partidos con la selección absoluta y ha participado en las categorías inferiores. Es cierto que alegó problemas psicológicos para no disputar la Eurocopa 2021 con Luis Enrique Martínez.

CORDONPRESS Oleguer Presas, durante un partido con el Ajax de Ámsterdam

Si de verdad Iñigo Martínez hubiera querido 'borrarse' de jugar con España, Manolo Lama recordó en Deportes COPE que no sería el primer caso en la historia de la selección. El pionero fue Ignacio Kortabarría, quien a mediados de los 70 dijo 'no' a jugar con España. Las negativas de futbolistas como el central del Celta y Compostela, Nacho, o de Oleguer Presas, que fue mucho más visceral con sus explicaciones, son algunos casos claros y explícitos de futbolistas que no sentían la necesidad de representar a España jugando al fútbol.

GUASCH Y PÉREZ DE ROZAS ANALIZAN LA AUSENCIA DE IÑIGO MARTÍNEZ

En Deportes COPE, Manolo Lama volvió a contar con Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas para valorar esta ausencia tan sonada del combinado nacional.

Tomás Guasch es el primer no sorprendido por lo sucedido con el central del Barça: "Es que esto no debe extrañarle a nadie. El Barça vive su vida y 'tutti contenti'".

Sin embargo, a Guasch le extraña que no se haya subido más gente al carro de 'faltar' con España o con la selección que corresponda: "Lo raro que veo es que no se hayan borrado aquí 14 más o 400 en todo el mundo", comentó antes de 'diagnosticar' que la falta de Iñigo Martínez se trata de "defensa propia ante el calendario. Yo soy uno de ellos, y al primer estornudo me encadeno a Urgencias".

Iñigo Martínez tiene una lesión "que si se tratara de la final de la Champions o de la Copa, pues probablemente jugaría", valoró, y diferenciando el tipo de lesión que le aparta al central de la que tiene Casadó, de larga duración: "Iñigo es titular en un equipo que aspira a todo. Ante la duda, y si esto va a peor, ha preferido abstenerse. Yo lo entiendo perfectamente", finalizó.

Emilio Pérez de Rozas, por su parte, ve absurdo que nos planteemos la ausencia de Iñigo Martínez porque "lo que pregunto es ¿por qué no se ha borrado las veinte veces anteriores que ha jugado con España?", preguntó.

"Creo que si realmente Íñigo Martínez no quisiera ir a la Selección, con llamar por teléfono al señor seleccionador, lo hubiera arreglado y no hubiera tenido este problema", comentó, en el mismo sentido que Tomás Guasch.