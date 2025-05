El motivo por el que Carlos Herrera no ha podido volar a Bruselas desde Barajas: "Para llamar a la Guardia Civil"

Publicado el 22 may 2025, 08:01

Coger un vuelo no siempre es una experiencia satisfactoria, como ha comprobado Carlos Herrera este miércoles en primera persona. Horas después del incidente que ha vivido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el propio comunicador ha compartido su experiencia con todos los oyentes de 'Herrera en COPE'.

"Espero que estén bien al recibo de la presente. Es jueves, 22 de mayo de 2025, son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Estas mismas palabras debería estar yo hoy pronunciándolas desde el Parlamento de Bruselas, el Europarlamento", narraba antes de comenzar a detallar lo ocurrido.

Este jueves, 'Herrera en COPE' tenía previsto emitirse desde la ciudad europea, pero finalmente no ha sido posible: "Teníamos cerrado el programa y no hemos podido estar por cortesía de Brussels Airlines, esta compañía que desde luego yo no se la aconsejo".

el incidente de herrera en barajas

"Tuvo a un avión entero secuestrado, a todo el pasaje de un avión entero, durante cuatro horas y media, en una pista de Barajas, sin dejarles salir porque estaban arreglando una rueda que decían no acababan de arreglar.

Era para llamar a la Guardia Civil. Estuve tentado de hacerlo. No sé si la Guardia Civil podría haber hecho algo, pero era un secuestro, aderezado con la habitual cortesía belga de la compañía. Conozco belgas muy agradables y muy divertidos; estos no lo eran", ha denunciado el comunicador.

Una situación que ha vivido en el aeropuerto de la capital, que está en el centro de la noticia en los últimos días: "Más el desastre del aeropuerto de Barajas, que nunca tienen un autobús para ir a buscar a los individuos que viajaban en un avión que no llegó a despegar, que estuvo dando vueltas por allí y luego aparcado en el quinto carajo del aeropuerto de Barajas.

Bueno, un día perdido. Un día literalmente perdido: no se pudo viajar, no se pudo ir a la Hermandad del Rocío de Bruselas, no se pudo hacer nada. Y estos tan panchos. Ahí siguen intentando arreglar la rueda. Si pueden ustedes evitar esta compañía, Brussels Airlines, les aconsejo que lo hagan".

Alamy Stock Photo WB1T31 Madrid-Barajas Adolfo Suarez Airport Madrid, Spain, South West Europe

Comienzan los controles de aena en madrid

Precisamente en la noche de este miércoles, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comenzado los controles de acceso al aeropuerto de Madrid para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales.

Desde este momento podrán acceder a las terminales en estas franjas horarias aquellos pasajeros que porten el documento de transporte -billete o tarjeta de embarque-, sus acompañantes tanto de salida como de llegada y los trabajadores del aeropuerto.

EFE Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comenzado a las nueve de la noche de este miércoles los controles de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Aena ha informado de que estos controles de acceso no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas.

A partir de este miércoles, una veintena de vigilantes de seguridad pedirán documentación para acceder entre las 21:00 y las 05:00 horas en puertas concretas de las Terminales 1, 2, 3 y 4. En el caso de la T4 la única puerta abierta este miércoles, desde las 21 horas, es la 8 y en el resto de accesos un cartel indica a los viajeros que deben dirigirse a esa puerta para acceder a la terminal.