Una visita inesperada revoluciona una panadería de La Rioja Alavesa: Agotan existencias y ya hablan de "panturismo"

Lo que antes dependía del tradicional boca a boca, hoy ha demostrado que puede dispararse con un simple clic en un teléfono móvil.

Un vídeo publicado en redes sociales ha tenido el poder de cambiar por completo el destino de un pequeño y humilde negocio local en cuestión de horas. Esto es precisamente lo que le ha sucedido a la Panadería Barrihuelo, situada en Elciego, un pintoresco pueblo de la Rioja Alavesa, célebre por sus vinos, pero que ahora ha sumado un nuevo atractivo a su fama, su excepcional pan de masa madre y sus dulces completamente artesanales.

Un vídeo lo cambia todo

El gran responsable de este fenómeno ha sido Miguel Bezares, conocido en el universo digital como @Gourmetismo. Este influencer gastronómico ha visitado el establecimiento y, tras quedar impresionado, publicaba un vídeo en su perfil de Instagram en el que muestra la innegable calidad y la sorprendente originalidad de los productos de la panadería. En tan solo unos pocos días, el contenido audiovisual alcanzaba millones de visualizaciones, desencadenando un auténtico aluvión de clientes que ha superado todas las expectativas.

Filas ante las puertas del obrador en Elciego

La demanda ha crecido de una forma tan exponencial que sus dueños, Álvaro Reinares y , se han visto obligados a tomar una decisión drástica, cerrar días antes de lo que tenían previsto por una razón insólita, la falta total de existencias. El éxito es tal que hay días en los que no queda nada en las estanterías.

Se llevaban todo lo que había. Cuando les decíamos que no quedaba pan, se llevaban las magdalenas. Álvaro Reinares Panadería Barrihuelo

Nace el 'panturismo'

La fiebre por el pan de Barrihuelo ha trascendido fronteras. Viajeros procedentes de lugares tan lejanos como Portugal, Sevilla y Valencia han llegado hasta Elciego con el propósito principal de comprar sus afamadas creaciones. Este inesperado flujo de visitantes ha llevado al propio Reinares a acuñar un nuevo término para describir la situación, 'panturismo'.

Nadie viene desde tan lejos solo a comprar pan, pero es la excusa perfecta para conocer la Rioja Alavesa. Álvaro Reinares Panadería Barrihuelo

El impacto de los vídeos no solo ha llenado la panadería de clientes ávidos de pan, sino que también ha servido para poner en valor la artesanía panadera, un oficio tradicional que encuentra en estas plataformas una nueva vía de difusión. Asimismo, ha quedado patente la importancia crucial de las redes sociales en la promoción de los negocios locales, que pueden alcanzar una visibilidad impensable hasta hace poco.

Siempre hay que tener algo de suerte, pero es mejor que te pille trabajando. Miguel Bezares @Gourmetismo

La clave del éxito digital

El caso de la Panadería Barrihuelo es un claro ejemplo de cómo la revolución digital puede transformar la economía de los pequeños negocios. Ha demostrado que, en la era de Instagram y TikTok, una historia bien contada y un producto de calidad pueden cambiarlo todo.

La clave del éxito en este entorno digital, como señala el propio influencer, reside en la combinación de un producto atractivo, una narrativa que conecte y una audiencia comprometida. La planificación, el guion y una presentación cuidada son factores determinantes para captar la atención en un ecosistema digital saturado de información.

Georgina en la Panadería Barrihuelo

Por su parte, Álvaro y Georgina han sabido fusionar a la perfección la tradición de su oficio, al que han dedicado toda su vida, con la modernidad que exigen los nuevos canales de comunicación. Han comprendido que el marketing digital no es un enemigo, sino una herramienta imprescindible para llegar a nuevas audiencias y mostrar su valioso trabajo, conectando con los clientes de una manera mucho más cercana, directa y efectiva. Este obrador es ahora la prueba de que la calidad, con una buena estrategia digital, no tiene límites.