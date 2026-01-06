El 'Gordo' de 'El Niño' 2026, muy repartido, cae en Almendralejo, Azuaga y Guadiana

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, lo que supone 200.000 euros al décimo. La suerte ha estado muy repartida por toda España, pero en Extremadura ha dejado una lluvia de premios en las localidades pacenses de Almendralejo, Azuaga y Guadiana. En total, en la región, 1,2 millones de euros.

Almendralejo, AZUAGA Y GUADIANA

La localidad de Almendralejo ha sido afortunada, con dos puntos de venta que han distribuido el primer premio. Uno de ellos ha sido el despacho receptor ubicado en la calle Escribano, 38, y el otro, la Administración número 3, situada en la Carretera de Santa Marta, 71. Un décimo en cada uno de los puntos: en total, 400.000 euros.

Desde la Administración número 3, la vendedora Manuela Alfaro ha señalado a Europa Press que es la segunda vez que reparten el 'Gordo' de 'El Niño', tras haberlo hecho también en 2024. Además, ha recordado que el pasado 22 de diciembre vendieron un quinto premio de la Lotería de Navidad, exclamando con alegría: "Esto es una lluvia de premios".

Por su parte, el responsable del despacho receptor de la calle Escribano, Javier Brito, ha explicado que la venta se realiza por máquina. Ha reconocido que están "como locos" por haber dado el premio más importante del sorteo de este 6 de enero.

La fortuna también ha llegado a la Administración número 1 de Azuaga, en la calle Muñoz Crespo, y al despacho receptor 7.025 de Guadiana, en la Ronda Sur. Ambos establecimientos han contribuido a que el primer premio del sorteo de 'El Niño' se quede en la provincia de Badajoz.

El segundo y tercer premio pasan de largo

Mientras tanto, el segundo premio, que ha correspondido al número 45.875 y reparte 75.000 euros por décimo, ha pasado de largo por Extremadura, al igual que el tercer premio. Este último, el número 32.615, está dotado con 25.000 euros por décimo.