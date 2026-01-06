La Lotería de 'El Niño' reparte suerte en algunos puntos de Castilla-La Mancha con el primer premio

Como cada 6 de enero, el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' ha vuelto a repartir ilusión por toda España, distribuyendo un total de 770 millones de euros en premios. La jornada, marcada por las bajas temperaturas de la Borrasca Francis, ha dejado un pellizco de la suerte en Castilla-La Mancha, aunque de forma desigual.

Un primer premio muy repartido

El primer premio, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703. La fortuna ha sido especialmente generosa en la región, ya que el premio ha estado muy repartido en todas las provincias castellanomanchegas.

En Albacete, la suerte ha llegado a la capital, Tobarra y San Pedro. En Ciudad Real, la localidad agraciada ha sido Moral de Calatrava, mientras que en Cuenca, el premio se ha vendido en la capital y en Motilla de Palancar. Finalmente, Guadalajara capital y Sigüenza, junto a las localidades toledanas de Seseña y Puente del Arzobispo, también han celebrado parte de este primer premio.

El segundo y tercer premio, esquivos en la región

El segundo premio, el número 45875, dotado con 75.000 euros por décimo, ha pasado de largo y ha sido vendido en Pontevedra, Barcelona, Almería y Madrid. De igual manera, el tercer premio, correspondiente al número 32615 y premiado con 25.000 euros al décimo, ha recalado íntegramente en Burgos y Granada.

Extracciones y reintegros

Además de los grandes premios, el sorteo ha distribuido recompensas menores. Las extracciones de cuatro cifras (3682 y 1829) reciben 3.500 euros por décimo. Las de tres cifras (367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248) están premiadas con 1.000 euros por décimo.

Por su parte, las extracciones de dos cifras (27, 54, 37, 44 y 94) obtienen 400 euros. Finalmente, los números acabados en 1, 0 y 3 han sido premiados con el reintegro, lo que supone la devolución de los 20 euros jugados en el décimo.