El 06703, primer premio del Sorteo de 'El Niño', reparte fortuna en As Pontes

El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo). La fortuna ha hecho parada en la localidad de As Pontes, donde el primer premio ha sido vendido en un despacho receptor situado en la Plaza Hospital, número 11.

El establecimiento, conocido popularmente como la Bombonería, recibió la noticia con sorpresa y cautela a la espera de la confirmación oficial por parte de la delegación de Loterías y Apuestas del Estado.

Adrián Vázquez, responsable del despacho, ha explicado que "Nos llamaron hace un ratito; aún estábamos pendientes de que nos confirmaran", señaló tras conocerse la salida del primer premio.

Venta por terminal

A pesar de la alegría inicial, la administración todavía desconoce el volumen total de premios repartidos. "No sabemos cuántos hemos vendido de momento", admitió Vázquez, aunque se mostró realista respecto a la cantidad de décimos agraciados debido al método de venta.

"Nos imaginamos que va a ser uno o dos. Siempre que damos premios, como son de máquina (terminal), suelen ser pocas cantidades", explicó el lotero.

No es la primera vez que este establecimiento reparte suerte en la localidad, consolidándose como un punto habitual de fortuna para los vecinos de As Pontes.

El Sorteo de 'El Niño' pone fin este martes a las festividades navideñas, repartiendo millones de euros en todo el territorio nacional, con Galicia como una de las comunidades beneficiadas en este inicio de 2026.