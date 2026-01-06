La suerte de 'El Niño' vuelve a sonreír a la provincia de Cádiz y reparte el Gordo en varios municipios

Varios municipios de la provincia de Cádiz se han visto este martes 6 de enero agraciados al repartir décimos del número 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. En concreto, este número se ha vendido en puntos como Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, Jerez de la Frontera y Cádiz capital, lugares donde la alegría desborda esta jornada de Reyes Magos.

La alegría de los loteros

En la administración de la avenida del Puerto de Barrameda, en Sanlúcar, su lotera ha expresado que está "muy contenta" por dar este primer premio de 'El Niño' en un barrio "marinero" como Bonanza. Aunque desconocen la cantidad de décimos vendidos al ser por máquina, ha reiterado su felicidad por volver a repartir suerte, ya que el año pasado también dieron un segundo premio de esta misma lotería. "'El Niño' nos persigue", ha bromeado.

Jerez, un idilio con la suerte

De una forma parecida se sienten en la administración de El Paraíso, de Jerez de la Frontera, que ya lleva tres primeros premios de 'El Niño' repartidos. "En cinco años hemos dado tres primeros premios de 'El Niño' y dos 'Gordos' de Navidad, madre mía. Estamos que no nos lo creemos", ha comentado José Vicente, el lotero, quien ha asegurado sentirse "alegre" por lo repartido, "aunque hayan sido tres décimos".

La suerte en la provincia de Cádiz con este 6.703 ha llegado a otros puntos como la administración ubicada en el Corte Inglés de Algeciras y la de 'El Gato Negro', en la calle José del Toro del centro de Cádiz capital, un establecimiento que repite de nuevo en un sorteo de Navidad, ya que viene de haber repartido también varios décimos de dos terceros premios del 22 de diciembre.