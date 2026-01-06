CERACOPE CASTELLÓN | 06 ENE 2026
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el cierre de la cuarta edición de CeramicRes.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura15:06 min escucha
CERACOPE CASTELLÓN | 06 ENE 2026
15:06 min
