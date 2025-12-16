Víctor Riera, la voz del ocio nocturno en La Rioja: “No somos el problema, somos parte de la vida de la ciudad y queremos que la gente disfrute, pero con respeto”

Víctor Riera, "desde la pandemia, las terrazas se han convertido en el nuevo salón social de las ciudades"

Víctor Riera, "desde la pandemia, las terrazas se han convertido en el nuevo salón social de las ciudades"

La hostelería riojana mueve más de 2.000 establecimientos y 10.000 empleos. Víctor Manuel Riera, referente del ocio nocturno en Logroño, analiza los desafíos del sector ante las nuevas normativas de terrazas y la evolución de la vida social tras la pandemia

En La Rioja la hostelería no es solo un negocio, es una forma de vida. Cada día se levantan persianas en 573 restaurantes, unos 1.374 bares y cerca de 40 discotecas y salas de baile. En total, más de 2.000 locales que representan una parte esencial del tejido productivo riojano.

Si tenemos en cuenta que en la comunidad hay 28.670 establecimientos de todas las actividades económicas, la cifra es más que reveladora, la hostelería es el corazón que late en las calles, en los pueblos y en cada esquina donde alguien brinda, conversa o se reencuentra.

Y detrás de esa energía, están más de 10.000 trabajadores directos y otros tantos indirectos que hacen posible que La Rioja sea también un destino de experiencias, sabores y encuentros.

“Empecé con 13 años detrás de una barra”

Uno de esos rostros que resumen la historia del sector es Víctor Manuel Riera. Logroñés de adopción y hostelero de vocación, comenzó a trabajar cuando apenas tenía 13 años en el bar de sus padres. Hoy, más de cuatro décadas después, dirige junto a otro socio las conocidas discotecas Concept y Suite, y es la voz del ocio nocturno en la Asociación Hostelería Riojana, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja. Si paseas por la calle Laurel o por la calle Bretón en Logroño, seguro que conoces algunos de sus locales más emblemáticos como Casa Víctor o Sojo. Detrás de estos establecimientos está Víctor Manuel Riera, empresario con más de cuatro décadas dedicadas a la restauración y un referente.

“Aprendí de mis padres a ser formal, a respetar al cliente y a mis empleados. No se trata solo de servir copas, sino de crear espacios donde la gente se sienta bien”, explica con serenidad.

Víctor lo ha vivido todo, los años dorados de la noche logroñesa, la revolución de las terrazas, las nuevas normas municipales y el golpe de la pandemia. Su tono es pausado, reflexivo, el de quien ha aprendido que el éxito en hostelería no se mide solo en facturas, sino en vínculos.

Una profesión que exige entrega total

“La hostelería es un buen negocio, pero hay que vivirla”, asegura. Y lo dice alguien que ha pasado la vida entre barras y salas llenas. “Es sacrificado, claro. Mientras tus amigos disfrutan del fin de semana, tú estás trabajando. Pero a cambio, conoces a tanta gente y haces tantas amistades, que al final compensa”.

El grupo que lidera emplea a más de 100 personas, cifra que aumenta en diciembre hasta las 115. “Son fechas muy intensas, reconoce, entre comidas de empresa, cotillones y cenas con amigos. Pero intentamos cuidar a todos, estar cerca, hablar, echar una mano. Porque este trabajo no se sostiene sin equipo”.

La nueva vida de las terrazas

Desde la pandemia, las terrazas se han convertido en el nuevo salón social de las ciudades. La gente busca aire libre, conversación, cercanía. “El Ayuntamiento nos ayudó ampliando espacios y eso cambió la forma de salir. Hoy muchos clientes no entran al bar, se quedan fuera, y está bien, porque forma parte de nuestra manera de vivir”, explica Riera.

Pero ese modelo se ha complicado con la nueva ordenanza municipal de terrazas en Logroño, que reduce horarios y superficies. “Nos han restado unas 12 o 13 horas semanales de actividad, alerta. Parece poco, pero son muchas horas de trabajo y varios sueldos menos. No es un problema del

Víctor lanza una reflexión que invita al diálogo, “hay que encontrar el equilibrio entre descanso vecinal y vida en la calle. No puede ser que en verano, con 35 grados, tengamos que recoger las terrazas a las 12 de la noche. Si el cliente empieza a salir a las 9, ¿qué negocio aguanta tres horas de trabajo?”.

Calle Laurel

La hostelería, espacio de encuentro y convivencia

Más allá de los números, Riera defiende la dimensión social de la hostelería. “No hay lugar más social que un bar o una terraza. En los pueblos, cuando cierra el bar, el pueblo se apaga. Pasa lo mismo en Logroño, la gente necesita verse, charlar, celebrar. Somos una tierra que vive hacia afuera”.

Por eso, el empresario insiste en que no se trata de demonizar al sector, sino de entender su papel en el bienestar colectivo. “Somos parte de la vida urbana, del turismo y de la economía. Cuando se nos limita, también se limita la alegría de la gente”.

Un llamamiento al civismo y al respeto

Desde su experiencia, Riera reconoce que el futuro pasa por reforzar el compromiso cívico. “Queremos que la gente disfrute, pero con respeto. Pedimos que al salir de las discotecas bajen la voz, no se saquen vasos a la calle y se cuide el entorno. Si todos ponemos de nuestra parte, ganamos todos”.

Además, denuncia una realidad poco conocida, La Rioja, junto con Extremadura, es la Comunidad con menos licencias de discoteca y horarios más restrictivos de España. “Llevamos años siendo los más limitados, y aun así seguimos apostando por ofrecer ocio de calidad y seguro”, subraya.

Terrazas

El valor invisible del esfuerzo diario

Muchos clientes no ven lo que hay detrás de cada copa servida, proveedores, limpieza, formación, gestión, impuestos, personal… “Cuando uno entra en un local, disfruta, y eso está bien. Pero detrás hay familias, hay esfuerzo y muchas horas sin reloj. Por eso pedimos comprensión, la hostelería no es jauja, pero sí es pasión”, resume Riera.

Y en esa pasión, La Rioja entera se refleja, una comunidad que ha hecho de la buena mesa y de la calle su seña de identidad.