Macrooperación en Cartagena contra los robos violentos en casas con cuatro detenidos

La Policía Nacional ha lanzado una macrooperación policial en Cartagena contra un grupo presuntamente implicado en robos con violencia en domicilios habitados. El operativo, que sigue en marcha, se ha saldado hasta el momento con la detención de al menos cuatro personas.

Amplio despliegue en el Barrio Peral

La investigación continúa abierta para identificar a todos los presuntos autores de estos asaltos violentos. Por ello, fuentes de la investigación no descartan que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas a medida que avance el operativo.