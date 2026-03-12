El PP de Almendralejo acusa al Ayuntamiento de "silencio cómplice" tras el desprendimiento de un techo en el colegio Ortega y Gasset

El Partido Popular de Almendralejo ha criticado la postura del Ayuntamiento una semana después del incidente ocurrido en el CEIP Ortega y Gasset, donde un menor resultó herido leve por el desprendimiento del techo de un aseo. Los populares denuncian el "silencio cómplice" del gobierno local, especialmente tras descubrirse que el mismo defecto de construcción afecta a todos los baños y vestuarios del centro, de apenas cuatro años de antigüedad.

El Ayuntamiento guarda un silencio cómplice con la mala gestión del anterior gobierno socialista en la Junta de Extremadura" Adora Gutiérrez Portavoz del PP de Almendralejo

Exigencia de responsabilidades

La portavoz del PP en la localidad, Adora Gutiérrez, ha exigido al consistorio "que diga la verdad" y reconozca los fallos. "El Ayuntamiento guarda un silencio cómplice con la mala gestión del anterior gobierno socialista en la Junta de Extremadura", ha declarado Gutiérrez, quien acusa al ejecutivo local de conocer los problemas del colegio desde su inauguración en enero de 2022.

El PP ha recordado que el centro, vendido en su día como un "edificio de vanguardia", ha presentado deficiencias importantes desde su apertura, como problemas en el agua caliente o la geotermia. Por ello, consideran "inadmisible" que un centro con apenas cuatro años de uso presente estos problemas, una opinión que, aseguran, comparten con el AMPA del colegio.

Es inadmisible que un centro con apenas 4 años de antigüedad presente estos problemas" Adora Gutiérrez Portavoz del PP de Almendralejo

Agradecimiento a la Junta actual

Frente a la inacción municipal, los populares han agradecido la rápida actuación de la actual Junta de Extremadura. Según explican, los técnicos de la Consejería de Educación se personaron en el centro el pasado jueves y, tras una intensa revisión, detectaron el mismo fallo estructural en todos los cuartos húmedos, garantizando así la seguridad de alumnos y docentes.

Finalmente, el Partido Popular ha tendido la mano al AMPA del Colegio Ortega y Gasset y ha mostrado todo su apoyo a la familia y al menor afectado. Advierten que seguirán fiscalizando la labor del gobierno municipal y "denunciando las injusticias que este ayuntamiento está cometiendo con nuestros vecinos".