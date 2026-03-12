Entregados en Huesca los premios del concurso de disfraces y comparsas del Carnaval 2026

Huesca - Publicado el 12 mar 2026, 08:13 - Actualizado 12 mar 2026, 08:14

El Ayuntamiento de Huesca ha entregado en el Colegio de Santiago los premios del Concurso de Disfraces y Comparsas del Carnaval 2026, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejal de fiestas, Nuria Mur, y miembros de la corporación municipal.

Tras la celebración del desfile de Carnaval el pasado viernes día 27 de febrero, en el que participaron cerca de 3.500 personas, el jurado determinó por unanimidad la concesión de los diferentes premios recogidos en las bases del concurso, destacando la calidad, creatividad e imaginación de los participantes, así como el trabajo, compromiso e implicación demostrados en la fiesta.

La relación de ganadores

Mejor propuesta de animación o puesta en escena, dotado con 200 €, para la AMYPA Ascensión Nicol Santa Rosa con el lema “Santa Rouille, cocinando con amor, nuestros pequeños ingredientes nos dan un gran sabor”.

Mejor concepto creativo:

· Primer premio, dotado con 350 €, para el CEIP Juan XXIII con el lema “La cocina de Federico”.

· Segundo premio, dotado con 150 €, para la AMYPA San Vicente Huesca con el lema “Life at Wembley”.

· Tercer premio, dotado con 100 €, para la AMYPA Santa Ana con el lema “El box de Santa Ana, aquí no hay ‘pole’ sólo ‘cole’”.

Modalidad adulta

Premio al mejor disfraz individual, dotado con 100 €, para María Ángeles Bailo Pedrazo con el lema “Angüés en vela”.

Comparsa adulta con diseño más original:

· Primer premio, dotado con 350 €, para la AMYPA CEIP El Parque con el lema “Parqueando el campo aragonés”.

· Segundo premio, dotado con 150 €, para la AMYPA Loreto CEIP Alcoraz con el lema “La leyenda que resuena”.

Comparsa adulta mejor caracterizada:

· Primer premio, dotado con 350 €, para la AMYPA Colegio Salesiano Huesca con el lema “¡Bienvenidos a Agrabah! No necesitas una lámpara para brillar”.

· Segundo premio, dotado con 150 €, para la AMYPA Pedro J. Rubio con el lema “La pandilla ratuna del Pedro J. Rubio”.

Modalidad infantil

Premio al mejor disfraz individual, dotado con 100 €, para Herminia Boraita García con el lema “Tiovivo”.

Comparsa infantil con diseño más original:

· Primer premio, dotado con 350 €, para la AMYPA Salas con el lema “Las piñatas AMYPA Pirineos Pyrenees”.

· Segundo premio, dotado con 150 €, para las Ludotecas Municipales Cultural El Globo con el lema “El monstruo baila cumbia”.

Comparsa infantil mejor caracterizada:

· Primer premio, dotado con 350 €, para la AMYPA Luis Querbes Colegio San Viator con el lema “Malas de cuento”.

· Segundo premio, dotado con 150 €, para la AMYPA Colegio Sancho Ramírez con el lema “La revolución vikinga del Sancho”.