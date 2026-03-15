La Rioja inyecta un millón de euros más para la compra de coches tras el éxito de las ayudas: Todo lo que tienes que saber para beneficiarte de una de ellas

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado en el pleno del Parlamento de La Rioja la ampliación del plan para la adquisición de vehículos con un millón de euros más. La medida llega tras el éxito de la convocatoria inicial, gestionada por la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), que agotó sus fondos en solo dos meses y medio.

La primera fase del plan, que ha finalizado beneficiando a ochocientos riojanos, ha colaborado en la "renovación de un parque obsoleto que nos saque de la cola" de Europa, en palabras de Capellán. El anuncio responde a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, sobre la política de incentivos del Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo riojano ha recordado que se ha agotado, en dos meses y medio, la partida de 2 millones de euros para la adquisición de vehículos, con 800 beneficiarios de 4.000 euros (2.500 aportados por el Gobierno regional y 1.500 por los concesionarios).

Líderes en ventas a nivel nacional

Dado el "éxito" de la convocatoria, el Gobierno ha decidido habilitar esta partida adicional para que "otros cuatrocientos riojanos se puedan beneficiar". Capellán se ha mostrado "orgulloso" de que La Rioja lidere la venta de automóviles en España, con un incremento del 26,3 % frente al 4,6 % de la media nacional en los dos meses en los que han estado activas las ayudas.

La Rioja lidera la venta de automóviles en La Rioja y hay que seguir estimulando este sector clave en la actividad económica de La Rioja" Gonzalo Capellán Presidente del Gobierno de La Rioja

Alamy Stock Photo Asesoramiento de concesionarios de automóviles: vendedores y clientes al comprar un coche

El plan inicial, dotado con dos millones de euros para cubrir de enero a junio, se agotó en tiempo récord. "El éxito del plan significa, no sólo que el sector se ha estimulado, sino se ha activado y hemos liderado las ventas estos dos meses", ha resaltado el presidente.

Con estas ayudas, ha subrayado, se persigue un triple objetivo: "consigue renovar el parque móvil de La Rioja, mejorar las emisiones y hacer la menor contaminación posible a través del automóvil". Finalmente, ha recordado que la antigüedad del parque móvil en España supone "riesgos de seguridad vial", según la Dirección General de Tráfico.

El objetivo principal de esta medida es modernizar el parque de automóviles de La Rioja, que se ha convertido en uno de los más viejos de España. Actualmente, la antigüedad media de los coches en la comunidad es de 16 años, un año y medio por encima de la media nacional. Según los datos, seis de cada diez vehículos superan los 15 años de antigüedad, y solo el 2 % del parque móvil tiene menos de un año.

requisitos que tienes que conocer

Para poder solicitar esta subvención, el primer requisito es estar empadronado en La Rioja durante un mínimo de seis meses. Además, los nacidos en 1984 o antes, es decir, los mayores de 41 años, deberán acreditar la baja definitiva de un vehículo para achatarrar. Dicho coche deberá tener una antigüedad mínima de 10 años y estar a nombre del solicitante.