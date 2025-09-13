La megaobra que blindará la carretera de Arnedillo: Así es el muro que evitará nuevos desprendimientos

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado la solución técnica que garantizará la seguridad y restablecerá el tráfico en la carretera autonómica LR-115, a la altura de Arnedillo. Este tramo permanece cortado desde el desprendimiento de rocas de gran magnitud ocurrido el pasado 25 de marzo. El anuncio se ha conocido durante un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Pedro Montalvo, en la sede de la Consejería, donde también han estado presentes la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y la geóloga, Laura Moreno.

La propuesta consiste en la construcción de un muro de contención de 10 metros de altura en paralelo al trazado de la carretera. De forma complementaria, se habilitará un lecho de amortiguación entre el muro y la ladera, que estará compuesto por piedras y arena. Este sistema permitirá evitar el impacto de nuevas rocas sobre la calzada, protegiendo así a los vehículos y usuarios de la vía.

Esta solución, que es la alternativa que ofrece mayores garantías, se ha basado en todo momento en los exhaustivos estudios técnicos realizados. Daniel Osés Consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación

La seguridad, el desvío alternativo y la solución final, prioridades del Gobierno

Osés ha renovado “el compromiso del Gobierno de La Rioja con el municipio de Arnedillo y con toda la comarca, así como con la seguridad de los vecinos”, a quienes ha agradecido la “comprensión” ante una circunstancia inesperada “que ha afectado a su vida diaria”.

Asimismo, ha subrayado la excelente “colaboración” mantenida en todo momento por parte del alcalde y del Ayuntamiento de Arnedillo, además de la “responsabilidad de los técnicos del Gobierno de La Rioja y de las empresas que han estado implicadas” desde que se produjo el desprendimiento.

Europa Press Paso alternativo de la LR-115 entre Arnedo y Arnedillo

Nuestra prioridad ha sido en todo momento la seguridad de las personas. Daniel Osés Consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación

El alcalde considera la propuesta “un proyecto a futuro” para la comarca

Por su parte, el alcalde de Arnedillo ha reconocido que el Ejecutivo regional “se puso manos a la obra desde el primer minuto desde el desprendimiento, en 48 horas teníamos declarada la emergencia y para la Semana Santa se había ejecutado un desvío alternativo en el que se trabajó de lunes a domingo por parte de las empresas”.

Con la solución propuesta por la Consejería y con “el duro trabajo” que se ha realizado, el alcalde cree que se llegará “a buen puerto” con un “proyecto a futuro” que permitirá reabrir la carretera “de la mejor manera y lo antes posible”.

Un estudio geotécnico ha detectado la inestabilidad de la ladera

El planteamiento avanzado por Osés surge a raíz de los estudios geotécnicos encargados por el Gobierno de La Rioja para evaluar el estado del talud tras la avalancha. Estos análisis han detectado una situación de inestabilidad en la ladera, que tiene unos 150 metros de altura y una pendiente media de entre 34 y 37 grados.

En el estudio se han identificado tres trayectorias críticas susceptibles de sufrir nuevos daños y se ha simulado la caída de piedras en diferentes escenarios, confirmando que la solución escogida permitiría detener las masas proyectadas. El proyecto, actualmente en fase de redacción, será culminado en las próximas semanas, momento en que se darán a conocer los plazos definitivos y la inversión necesaria para su ejecución.

Cabe recordar que el Gobierno regional invirtió más de medio millón de euros en la puesta en marcha de un desvío provisional al tramo afectado. Esta vía alternativa, que discurre por un margen del arroyo del Reajo, conecta el antiguo puente metálico y la Ermita de Santiago a través del Camino de las Huertas.

Arnedillo

Esta obra, calificada como un hito en la historia de las infraestructuras de la Comunidad, se ejecutó en un tiempo récord de 20 días. El objetivo fue permitir la llegada de visitantes a los municipios del Alto Cidacos durante la Semana Santa, lo que supuso un fuerte impulso para el turismo, la hostelería y el comercio de toda la zona.

La solución proyectada reafirma el compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de las infraestructuras viarias, una política que considera estratégica y esencial para la cohesión y vertebración del territorio. Asimismo, refleja su apuesta por garantizar el futuro de los municipios del Alto Cidacos y por combatir la despoblación en el medio rural riojano.