Causas del gigantesco desprendimiento que bloquea la LR-115 en Arnedillo: Estos son los accesos posibles por carretera

Un importante desprendimiento de rocas de gran tamaño ha cortado la carretera LR-115 en Arnedillo, a la altura del kilómetro 13,7, bloqueando el paso de vehículos, peatones y ciclistas. El incidente ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana, cuando una gran parte de la ladera de las peñas que se encuentra sobre la carretera se vino abajo. Se estima que la caída de rocas afecta un área de hasta 100 metros de ancho por 80 metros de altura, cubriendo la calzada con piedras de un peso total aproximado de 50 toneladas.

Como consecuencia del desprendimiento, la carretera permanecerá cerrada durante varias horas. En estos momentos, se está evaluando la seguridad de la zona y ya se están llevando a cabo las primeras labores de limpieza. Se solicita a los vecinos de la zona que no se acerquen al lugar debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

Las causas del desprendimiento pueden estar en las últimas lluvias.

La LR-115 es la principal vía de acceso a Arnedillo y al Alto Cidacos, por lo que su cierre ha dejado temporalmente aislada la villa. Actualmente, la única alternativa de acceso es la carretera de Enciso-Vallaroso.

Dicho corte afecta a ambos sentidos de la circulación por un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones. La Guardia Civil ha establecido un paso alternativo para las localidades de Arnedillo, Peroblasco, Munilla y Zarzosa por la LR-123 (en Arnedo), LR-283, LR-286 y enlazar en Enciso de nuevo con la LR-115.

Este desprendimiento se ha producido en el mismo punto donde, el pasado 1 de noviembre, ya se registraron caídas de rocas, lo que había generado preocupaciones sobre la seguridad en esta vía. En respuesta, el Gobierno de La Rioja destinó 148.639 euros para instalar sistemas de protección en la ladera, tales como barreras dinámicas, mallas y postes, con el objetivo de prevenir futuros deslizamientos. Sin embargo, esta vez ha sido la propia ladera la que se ha desplomado.

Afortunadamente, no se han registrado víctimas ni daños materiales, ya que en el momento del incidente no había vehículos ni personas en la carretera ni en la Vía Verde. No obstante, el riesgo de nuevos desprendimientos persiste, por lo que la zona sigue siendo vigilada mientras se realizan las evaluaciones de daños y las labores de limpieza.

La situación ha dejado a Arnedillo y las localidades cercanas en una situación de aislamiento temporal. La interrupción de esta vía principal del valle ha afectado al transporte en la zona, aunque el acceso por la carretera de Enciso-Vallaroso sigue siendo una alternativa viable.