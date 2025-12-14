La España rural revive y gana población por séptimo año consecutivo: La Rioja tiene buenos ejemplos

Los municipios de menos de 5.000 habitantes han aumentado su población en 22.020 personas en 2024, lo que supone el séptimo año consecutivo en el que crece la población del medio rural. Según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2018 los pequeños municipios han incrementado su censo en un total de 163.027 personas.

Este crecimiento se debe, principalmente, a la llegada de nuevos residentes a estos municipios. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el medio rural ha atraído a 68.814 habitantes en 2024, lo que representa 10.405 más que el año anterior, según los datos de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia.

Un crecimiento generalizado

El ministerio ha destacado que el fenómeno no es algo aislado, sino una tendencia consolidada. "El saldo migratorio positivo entre 2018 y 2024 no se concentra en unos pocos municipios, sino que se registra de manera generalizada", recalcan desde Transición Ecológica. De los 6.832 municipios con menos de 5.000 habitantes registrados en 2018, un total de 5.398 (el 79%) tienen actualmente un saldo migratorio positivo, una situación que se repite incluso en los pueblos más pequeños o remotos.

La Rioja Turismoi Ventosa, en La Rioja, crece en los últimos años

El papel de la población extranjera

Aunque la llegada de población extranjera ha contribuido al crecimiento demográfico del país, su peso en los municipios pequeños es reducido. En concreto, los extranjeros suponen un 10,2% de la población en estos municipios, frente al 14,1% de la media nacional. De hecho, el 83% de los pequeños municipios tienen un porcentaje de población extranjera por debajo de esa media, y en el 43% de los casos representa menos del 5% del total.

A pesar de esta tendencia positiva, todavía hay excepciones. Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de sus pequeños municipios, manteniendo un saldo vegetativo negativo que no se compensa con la llegada de nuevos residentes.