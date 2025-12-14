Varias carreteras permanecen cortadas en la Región de Murcia por el temporal de la borrasca Emilia

El temporal de lluvias que afecta a la Región de Murcia ha provocado incidencias significativas en la red de carreteras. Varias vías continúan cerradas al tráfico y en otras se registran dificultades de circulación, según han informado las autoridades.

Continúan varios municipios bajo el aviso naranja por fuertes lluvias y los daños en la circulación se han ido notando en diferentes zonas a lo largo de la tarde de este domingo en el que el 112 ha recibido muchas llamadas.

Carreteras cortadas

La autovía RM-23 mantiene dos carriles cortados en la calzada izquierda, en sentido Mazarrón-Alhama de Murcia, a la altura del punto kilométrico 1. Además, la carretera RM-C20 se encuentra totalmente intransitable en Mula debido al desbordamiento de la Rambla del Curtís.

Vías con circulación difícil

Las autoridades también alertan de problemas en la circulación en otros puntos de la red viaria regional. Concretamente, se pide extremar la precaución en la carretera RMD-18, a la altura de El Cocón (Águilas), y en la RM-515, que conecta Mula con Alhama de Murcia. A esta lista se suma la RM-603, entre El Palmar y Alhama de Murcia, con dificultades en el punto kilométrico 23.

Trabajan actualmente con intensidad en la limpieza de la autovía RM-23 para abrir cuanto antes los dos carriles de la calzada izquierda que actualmente se encuentran cortados al tráfico.

Piden precaución en carretera RM-730 Archivel sentido Caravaca de la Cruz, por una piedra de grandes dimensiones que obstaculiza la calzada, antes de llegar al cementerio.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido hasta las 18 horas de esta tarde, un total de 97 llamadas correspondientes a 59 asuntos relacionadas con este episodio meteorológico de lluvias y tormentas, que todavía se encuentra en curso.

La mayoría de las incidencias han sido por accidentes de tráfico (21 llamadas), achiques de agua en viviendas o locales (16 llamadas), rescates (14 llamadas) y obstáculos en la vía que dificultaban el tráfico (25 llamadas). Por municipios, Alhama de Murcia ha concentrado el mayor número de llamadas (42), seguido de Murcia (21), Las Torres de Cotillas (8) y Totana (8).

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, ha reforzado el parque de Alhama de Murcia para atender achiques de agua y similares.