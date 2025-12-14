Valencia se blinda ante futuras danas: las claves para gestionar los residuos tras la catástrofe

La Fundación Naturgy ha presentado el informe ‘Gestión de residuos tras inundaciones’, elaborado por la Universitat Politècnica de València (UPV), que analiza cómo la acumulación masiva de desechos compromete la salud pública, el medio ambiente y la recuperación económica. El documento, enmarcado en el programa ‘Sumando Energías por Valencia’, propone medidas estratégicas para reducir riesgos y acelerar la recuperación, tomando como referencia la reciente DANA que asoló la región.

Un reto de 1,5 millones de toneladas

La DANA de Valencia en 2024 generó hasta 1,5 millones de toneladas de residuos, una cifra similar a la basura generada durante todo un año en la Comunidad Valenciana. El conseller Vicente Martínez Mus ha calificado la tarea de "descomunal reconstrucción de infraestructuras carreteras, metro, depuradoras y entornos naturales que dimos por finalizada en verano".

El mayor reto fueron los residuos, cuyo coste ascendió a 230 millones de euros" Vicente Martínez Mus Vicepresidente de la Generalitat

Según ha detallado el conseller, "el mayor reto fueron los residuos, cuyo coste ascendió a 230 millones de euros". La experiencia ha posicionado a la comunidad como un referente. "Nuestra experiencia ha despertado el interés de otros países, que nos han visitado para aprender de un proceso que nosotros tuvimos que construir a base de golpes", ha afirmado Martínez Mus.

Planificación y tecnología como claves de la recuperación

El informe, elaborado por el profesor Miguel Ángel Artacho, alerta de que la frecuencia de las inundaciones podría duplicarse en el 40% de las regiones para 2050. Por ello, subraya la necesidad de integrar la gestión de residuos como un pilar estratégico. "La gestión de residuos es una parte indisoluble del proceso de recuperación tras un desastre y así debe ser tenida en consideración", afirma el autor.

Las recomendaciones incluyen la planificación previa en zonas vulnerables, la designación de áreas seguras para almacenamiento temporal y la integración de expertos en los equipos de emergencia. "Documentar, aprender y planificar es la única vía para reducir impactos y acelerar la recuperación", apunta Artacho, quien también destaca el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y los gemelos digitales.

Una visión compartida por expertos

Durante la presentación, expertos nacionales e internacionales han compartido su visión. Eveline Lemke, ex ministra de Economía de Renania-Palatinado (Alemania), ha recordado que "la gestión de residuos tras un desastre es extremadamente compleja" y ha defendido "fortalecer la coordinación entre administraciones, organizaciones y empresas".

Por su parte, Eugenio Cámara, director técnico de EMTRE Valencia, ha señalado la "dimensión emocional" de la gestión de residuos y los problemas de comunicación en las primeras horas. "Se necesitan protocolos sólidos, sobre todo de comunicación, y una educación ambiental mucho más efectiva", ha advertido.

Fundación Naturgy

Finalmente, Luis Palomino, de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos (ASEGRE), ha insistido en que "la DANA demostró que es un servicio crítico" y que las lecciones aprendidas "ya se están incorporando al nuevo plan de residuos de la Comunidad Valenciana". Además, ha abogado por la creación de un plan nacional para anticipar riesgos.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha clausurado el acto recordando que "la adaptación climática es inaplazable" y que la planificación, la organización y la formación son esenciales. El programa ‘Sumando Energías por Valencia’ busca precisamente apoyar la recuperación de las zonas afectadas con medidas de eficiencia energética, renovables y formación para el empleo.