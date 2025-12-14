Sebas López analiza la "cruel" derrota del CF Lorca Deportiva: "No nos merecíamos perder"

Sebas López, entrenador del CF Lorca Deportiva, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el Águilas FC (0-1), un resultado que ha calificado de "cruel". El técnico ha lamentado que un error puntual decidiera el encuentro: "Era un rival que con poco hace mucho. En una acción puntual, en un momento donde creo que estábamos siendo superiores, pues por una transición, una pérdida innecesaria, nos aparece el gol". A pesar de todo, ha afirmado que "no nos merecíamos perder, pero el fútbol no te regala nada".

José Ángel Ayala |COPE Momento del partido en el Artés Carrasco

López también ha tenido palabras de elogio para el rival, destacando la figura de su delantero. "Hoy hemos tenido en frente, creo, a uno de los mejores delanteros de la categoría", ha señalado en referencia a Chris, a quien ha descrito como "un jugador diferencial".

Resetear y mirar al futuro

Pese al resultado, el entrenador ha descartado un "bajón anímico" y ha puesto el foco en la recuperación. "Después de dos derrotas, evidentemente, pues tenemos que resetear", ha afirmado. El objetivo es claro de cara a la próxima jornada: "Tendremos que preparar el partido para para ser un equipo muy competitivo e intentar traernos los 3 puntos".

El técnico ha insistido en la igualdad de la categoría, un grupo "muy volado" donde "cualquier equipo te puede ganar". Ha recordado que la clasificación es muy apretada y puede cambiar rápidamente. "Va a haber muchos infartos, va a haber muchos partidos muy igualados, y son pequeños detalles y pequeños matices los que te hacen pasar del fracaso al éxito", ha sentenciado.

Son pequeños detalles y pequeños matices los que te hacen pasar del fracaso al éxito" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

Dominio sin recompensa

López se ha mostrado convencido de que su equipo mereció más, sobre todo por lo visto en la segunda mitad. "Cuando nosotros en la segunda parte hemos interpretado bien el juego, hemos desactivado las presiones [...] éramos capaces de generar centros laterales y con mucho peligro", ha explicado. El dominio lorquino obligó al rival a cambiar su sistema: "Se estaban viendo muy amenazados por nuestro equipo".

La sensación del entrenador era que la victoria estaba cerca. "Yo presentía que que íbamos a ganar. No no te lo puedo decir de otra manera, pero a veces el fútbol tiene esto", ha confesado. A pesar del resultado, ha destacado "cosas positivas", como la "personalidad del equipo" para "ir a por los tres puntos" y no especular.

Yo presentía que que íbamos a ganar" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

La polémica del partido

El entrenador también se ha referido a las jugadas polémicas, asegurando que hubo varias acciones dudosas en el área rival. "Creo que ha habido algunas situaciones de posibles penaltis", ha declarado. En concreto, ha señalado dos acciones: "Creo que ha habido dos penaltis en esa jugada, la primera a Naranjo y la segunda a Willy". Sin embargo, ha evitado la confrontación directa con el arbitraje: "Estamos en segunda red, y, si nosotros somos de segunda red, pues los árbitros también lo son".

Finalmente, de cara al futuro, ha confirmado que la secretaría técnica evaluará posibles fichajes para "reforzar alguna posición", aunque ha matizado que "tampoco es fácil" mejorar la plantilla actual. En cuanto al estado físico del equipo, ha confirmado la baja de Fronza por una microrrotura y ha mencionado que otros jugadores arrastran golpes y sobrecargas.