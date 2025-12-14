Adrián Hernández detalla la reinvención del Águilas FC para ganar el derbi comarcal

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha comparecido tras la victoria por la mínima (0-1) en el derbi comarcal ante el CF Lorca Deportiva, explicando la necesidad de reinventarse por las numerosas bajas en ataque. El técnico ha señalado que tuvieron que aplicar "microciclos dentro del propio partido" para adaptarse a las circunstancias. Pese a un dominio claro en la primera mitad, ha lamentado que al equipo le faltó acierto: "Teníamos altas posesiones, pero no hacíamos el daño que se le podía hacer. Nos ha faltado muchísimo colmillo en esa primera parte, tanto de interpretar área, tanto de buscar situaciones de 1 contra 1, tanto de buscar espacio".

Ajustes clave en el descanso

Hernández ha relatado que durante el descanso se realizaron "una serie de ajustes" para afrontar una segunda mitad en la que el viento jugó en contra. A pesar de tener menos control, el equipo arriesgó en la presión y el posicionamiento. "Nos hemos quedado con 3 atrás, aunque algunas veces no lo hacíamos como quisiéramos", ha admitido el técnico. Finalmente, el gol llegó como resultado de esa insistencia, aunque reconoce que se sufrió en jugadas a balón parado, un aspecto en el que "todavía nos queda mucho por mejorar".

El técnico ha considerado que la victoria fue merecida en el cómputo global del encuentro. "En la primera parte ha sido, yo creo que muy para nosotros, en la segunda, un poco más equilibrada", ha analizado, aunque ha expresado su respeto por el rival. Su impresión fue clara durante el encuentro: "Mi sensación dentro del campo era que que lo teníamos nosotros más donde queríamos en casi todos los momentos, menos en una parte de 20 minutos de la segunda".

El pique sano del derbi

Sobre el ambiente vivido, Hernández ha confesado su sorpresa por la intensidad de la rivalidad. "No sabía que existía ese pique entre Lorca y Águilas. Me ha sorprendido mucho, para bien y para mal", ha declarado. El entrenador se ha mostrado divertido con las canciones y los cánticos, afirmando que le "gusta el rock and roll", pero siempre "dentro de unos valores y de unos baremos que no podemos pasarnos". En este sentido, ha condenado rotundamente los insultos: "Me parece que son ciudades hermanas, y así tienen que convivir, picarnos, pero hasta ahí".

Objetivo permanencia y fichajes

Con esta victoria, el Águilas se acerca al primer gran objetivo. "Son tres puntos más, más cerca de los 45 puntos para la permanencia, y más cerca para después buscar otros objetivos", ha explicado Hernández, quien no renuncia a cotas más altas como el playoff. Respecto a posibles incorporaciones, ha confirmado que el club busca reforzar la plantilla: "El perfil sí que lo tengo claro, pero el nombre no. Me da igual la edad".

Finalmente, ha destacado la importancia de las "soluciones que se dan desde el banquillo", comparando la gestión de la plantilla con deportes como el baloncesto o el fútbol sala. Para Hernández, el concepto de un once ideal está obsoleto y defiende una visión más flexible. "El fútbol evoluciona hacia eso. Hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo del rival y del tuyo propio para decidir qué jugadores deben participar", ha concluido.