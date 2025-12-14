El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 160: Ya estamos aquí...
Un Xerez consistente controla el partido en Linarejos y gana con un gol a la contra en el descuento
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura86:33 min escucha
"Cuando un presidente antepone sus intereses personales al bien general, abona el campo para los que roban y abusan. Si él se beneficia, ¿por qué no hacerlo también?"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h