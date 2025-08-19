La DOP Peras de Rincón prevé recolectar 21 millones de kilos: La fruta que lucha frente al fuego bacteriano

La Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto ha iniciado ya su periodo de recolección y lo ha hecho con la variedad Blanquilla. Por su parte, la pera Conferencia empezará a recogerse el día 22 de agosto.

La campaña se ha iniciado en La Rioja Baja, Arrúbal, Agoncillo, Logroño y Fuenmayor e irá llegando a todas las zonas de la denominación de forma progresiva.

En el resto de La Rioja Media y en La Rioja Alta, los días de inicio de cosecha se decidirán según la evolución de los parámetros de maduración que se están controlando estos días desde los servicios técnicos de la D.O.P.

Desde el Consejo Regulador, destacan que la cosecha de este año va a ser "muy buena en calidad y que se situará en torno a los 21 millones de kilos", según sus estimaciones. Resaltan que esta cantidad "podría haber sido mayor por el excelente tamaño de las peras y el alto contenido en azúcar, de no haber sido por los episodios de pedrisco vividos en algunas zonas y por los daños sufridos por el fuego bacteriano".

No obstante, la DOP pone de relieve que una campaña como la de este año contribuirá a seguir creciendo en ventas, tal y como se consiguió con la campaña anterior, en la que se creció un 4,8% más.

DOP Peras de Rincón de Soto La DOP Peras de Rincón de Soto sigue enfrentándose al fuego bacteriano

Para esta campaña, la D.O.P. Peras de Rincón de Soto cuenta con 1.230 Has. acogidas. En el ámbito de las centrales comercializadoras, la denominación sigue contando con 19, lo que supone la casi totalidad del sector comercializador de La Rioja.

DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO

Las peras de Rincón de Soto obtuvieron en 2002 el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), convirtiéndose en las primeras peras de España en contar con esta distinción. La D.O.P., gestionada por su Consejo Regulador, garantiza la calidad y la procedencia de las peras de esta zona. Las Peras de Rincón de Soto se comercializan envasadas y etiquetadas con el distintivo “Peras de Rincón de Soto”. Este año la D.O.P. Peras de Rincón de Soto ha vuelto a ser reconocida con el premio “Sabor del año 2025".

¿Cómo afecta el fuego bacteriano?

El fuego bacteriano, causado por la bacteria Erwinia amylovora, es una enfermedad grave que afecta a los perales en Rincón de Soto y otras zonas de producción de peras.

La enfermedad puede causar pérdidas económicas significativas al dañar los árboles y reducir la producción de fruta. La bacteria se propaga fácilmente a través de varios medios, incluyendo agua, insectos y viento, y puede causar la muerte de los árboles afectados.

Para evitar que se extienda en la parcela, los agricultores recorren las fincas constantemente. Recorren las parcelas para contener su propagación. Van limpiando las ramas afectadas pero quitando también así opciones de producción.

Además, ese trabajo constante supone un incremento en los costes de producción y provoca una reducción de la rentabilidad.

DOP Peras de Rincón de Soto Revisiones constantes en las parcelas para detectar a tiempo el fuego bacteriano

"El año agrícola ha sido realmente complicado, para todos los cultivos en general y también para la pera, ha sido un año difícil por el fuego bacteriano. El trabajo que ha tenido que hacer la agricultura ha sido tremendo. Los costes de producción se han disparado precisamente por el trabajo de eliminar ramas. Y tenemos menos cosecha de la que podríamos tener, tanto por tener que eliminar ramas, que son producidas por el fuego bacteriano, como también por el tema del pedrisco”, explica el gerente de la DOP Peras de Rincón de Soto.

Además, Sixto Cabezón explica que se avanza en productos que pueden hacer frente a este grave problema que supone el fuego bacteriano; sin embargo, se encuentra con la normativa europea que considera estos productos como químicos limitando su aplicación, una cuestión que, insiste, debiera replantearse.

Campaña 2024

El año pasado la campaña se saldó con la recogida de más de 20,5 millones de kilos de peras, una buena cantidad. Este año se espera rondar los 21 millones de kilos de uva, una cantidad ligeramente superior.