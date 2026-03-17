La Diputación de Huesca reafirma su compromiso con las residencias de mayores dependientes de ayuntamientos o comarcas con una partida de un millón de euros.

La Diputación Provincial de Huesca ha abierto de nuevo la convocatoria del Plan de Residencias de Mayores para este 2026, manteniendo su apuesta por el apoyo a estos centros dependientes de ayuntamientos o comarcas con una partida de un millón de euros en total. La diputada de Servicios Sociales, Lola Ibort, ha visitado este martes la Residencia Hogar de Sariñena, donde ha destacado que este plan “refleja el compromiso firme de la Diputación con un servicio esencial para nuestros pueblos y para las personas que viven en ellos”.

hablar de residencias públicas de mayores es hablar de dignidad, de atención cercana y de la posibilidad de seguir viviendo en su entorno Lola Ibort Diputada de servicios sociales

En este sentido, ha incidido en que “hablar de residencias públicas de mayores es hablar de dignidad, de atención cercana y de la posibilidad de que muchas personas puedan seguir viviendo en su entorno, sin romper sus vínculos con su municipio”.

Ibort ha recordado que el esfuerzo realizado en los últimos años ha permitido ampliar el alcance del plan hasta cubrir la totalidad de los centros públicos de estas características en la provincia. “En dos años hemos aumentado esta inversión un 185% y hoy podemos decir que llegamos a las diez residencias públicas de mayores que hay en el Alto Aragón”,, ha señalado.

La diputada ha conocido de primera mano las instalaciones de la Residencia Hogar de Sariñena, que ya ha tramitado su solicitud para este año y que en la anualidad anterior pudo mejorar algunos aspectos como el aire acondicionado de uno de los comedores o dedicar la cuantía a la adquisición de mobiliario.

La institución provincial destina 600.000 euros para financiar gasto corriente y 400.000 euros para inversiones. Con esta convocatoria, la DPH consolida una estrategia de apoyo a las residencias públicas de mayores que ha ido creciendo de manera notable en los últimos ejercicios y que permite dar cobertura a todos los centros públicos de la provincia, reforzando un servicio básico para la población y especialmente necesario en el ámbito rural.