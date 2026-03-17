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El vestuario del Barcelona femenino recibe una visita clave y el técnico pide un último esfuerzo a la afición

El preparador Pere Romeu hace un llamamiento a los seguidores de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Badalona Women. 

Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona femenino, en rueda de prensa.
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PERE ROMEU PREVIA BADALONA WOMEN COPA DE LA REINA VUELTA

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

2 min lectura1:22 min escucha

El entrenador del equipo femenino del FC Barcelona, Pere Romeu, ha confirmado en rueda de prensa la visita de una figura importante del club al finalizar la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Badalona Women en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina en el Estadio Johan Cruyff.

El técnico azulgrana destacó la presencia de Joan Laporta, tras ganar las elecciones el pasado domingo, para mostrar la ilusión que tiene por el club y para transmitir un mensaje de confianza al vestuario: un pilar fundamental del club. Un gesto que busca reforzar la cohesión interna en un momento clave de la temporada.

Centrados en una temporada exigente

El preparador ha querido dejar claro que su foco no se desvía de los objetivos, preguntado por su futuro en el banquillo culé. Pere Romeu termina contrato esta temporada. 

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"Estoy a gusto, estoy contento y el club también lo está", ha asegurado, zanjando cualquier tipo de duda sobre su estado anímico. Su meta, ha reiterado, es puramente deportiva: "Estoy centrado única y exclusivamente en que el equipo gane, en que el equipo sea competitivo y en que llegue hasta el final de todo".

Es un soporte incondicional, un punto de motivación importantísimo e imprescindible para nuestro equipo"

Pere Romeu

Entrenador del FC Barcelona femenino

Un llamamiento al 'jugador número 12'

El técnico también ha abordado el próximo partido intersemanal, admitiendo que se disputa en un horario que podría mermar la asistencia, pues antes juega el primer equipo masculino la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle. 

Por ello, ha lanzado una petición directa a los seguidores que acudan a las 21:00 horas al estadio Johan Cruyff. "Es un soporte incondicional, un punto de motivación importantísimo e imprescindible para nuestro equipo cuando jugamos aquí en casa", ha destacado, subrayando la relevancia de sentir el calor de la grada.

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas celebra tras anotar un tanto durante el encuentro correspondiente a la jornada 17 de Liga F disputado este miércoles entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en Barcelona. EFE/Alejandro García

EFE

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas celebra tras anotar un tanto durante el encuentro correspondiente a la jornada 17 de Liga F disputado este miércoles entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en Barcelona. EFE/Alejandro García

Es el jugador número 12, que es imprescindible para nosotros"

Pere Romeu

Entrenador del FC Barcelona femenino

Finalmente, ha insistido en el papel crucial que juega la afición para dar un extra de competitividad al equipo en los momentos difíciles. 

"Espero que pueda venir el mayor número de aficionados posibles para darnos ese plus, esa energía y ese punto de motivación", ha afirmado. Para el entrenador azulgrana, no hay duda del rol de sus seguidores: "Es el jugador número 12, que es imprescindible para nosotros".

En este sentido, Romeu ha confirmado que la guardameta Cata Coll volverá este miércoles a una lista de convocadas un mes después de su lesión. El técnico mantiene las bajas por lesión de Mapi León y las de larga duración de Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, quien ya toca balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. 

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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