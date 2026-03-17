La vida tras ser Fallera Mayor de Valencia en el año más 'largo' de la historia: "Los valencianos nos apoyamos cuando lo necesitamos"

Consuelo Llobell Frasquet, protagonista de uno de los reinados más insólitos en la historia de las Fallas, ha recordado su experiencia en el programa 'Gente que cuenta' de 'Mediodía COPE MÁS Valencia'. Elegida Fallera Mayor de Valencia en octubre de 2019, su mandato se extendió durante dos años consecutivos, 2020 y 2021, a causa de la pandemia de COVID-19 que paralizó el mundo y suspendió la fiesta por primera vez en décadas.

Un sueño truncado por la pandemia

"Nunca piensas que una pandemia puede llegar y provocar lo que provocó", ha confesado Llobell al recordar la ilusión que siguió a su nombramiento. La entonces recién graduada en medicina vivía en una "burbuja" fallera, pero ha revelado que tuvo una premonición y llegó a comentarle al concejal Carlos Galiana: "Oye, que si llega el COVID, yo repito". La suspensión, anunciada el 10 de marzo de 2020, a solo nueve días de la 'plantà', fue un impacto 'horroroso".

Consuelo Llobell

Pese al shock inicial, Consuelo Llobell ha explicado que lo más duro fue la incertidumbre posterior. "El problema fue después, el no saber esto cuándo va a pasar, cuándo se van a poder hacer, cómo va a ser, eso fue lo peor", ha detallado. La continua postergación de fechas, primero a julio y luego al año siguiente, fue un "batacazo continuo" que fue agotando la energía y la esperanza de poder celebrar unas Fallas como siempre las había soñado.

Nunca piensas que una pandemia puede llegar y provocar lo que provocó" Consuelo Llobell Fallera Mayor de Valencia en 2020 y en 2021

¿Que hAY DESPUÉS DEL REINADO?

Antes de ser Fallera Mayor, Consuelo Llobell acababa de graduarse en Medicina, otra de sus grandes pasiones. "Tuve bastante claro y bastante pronto que quería ser médico", ha afirmado, destacando el apoyo de sus padres a pesar de no venir de familia de médicos ni de falleros. Esta faceta le hizo vivir la crisis sanitaria con una perspectiva única, consciente de la gravedad de la situación. "Las fallas es casi que lo de menos, en el sentido de que hay gente muriéndose", llegó a pensar.

Un final 'descafeinado' y la vuelta a casa

Las Fallas finalmente se celebraron en septiembre de 2021, en una edición atípica marcada por el calor, la lluvia y las restricciones. Para Llobell, sirvió para quitarse "la espinita", pero ha reconocido que la experiencia fue "un poco descafeinada" por las circunstancias. Tras dos años de reinado, sintió un gran alivio y muchas ganas de volver a su falla, Albacete-Marvá, y "ser una fallera más" junto a sus amigos, aunque también con cierta 'añoranza' al ver a sus sucesoras vivir unas fiestas normales.

Hoy, vive las Fallas "a tope" desde su casal y mantiene intactas sus tradiciones, como la Ofrenda a la Virgen. Al mirar atrás, le diría a su "yo" de 2019 que le esperaban "dos años intensos, bonitos" y que lo disfrutara. Considera que su reinado cuenta una historia de fortaleza personal y, sobre todo, de una sociedad unida: "Somos una sociedad más fuerte de lo que nos imaginamos". Un testimonio que, como destacó Carles Villeta, representó a Valencia "cuando la ciudad más lo necesitaba".