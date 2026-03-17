El Drogas encabeza el cartel del XXXVI Festival Internacional Castillo de Aínsa

La dilatada experiencia y el carisma de Enrique Villareal, 'El Drogas', encabezan el cartel del XXXVI Festival Internacional Castillo de Aínsa, cuyos avances se han anunciado este martes en Huesca tras meses de intenso trabajo. La música folk y de raíz serán igualmente ingredientes esenciales de este certamen anual que llenará de conciertos, teatro, ferias gastronómicas y charlas la agenda cultural de Aínsa del 20 de junio al 12 de julio.

00:00 Volumen Cerrar Festival Castillo Ainsa Festival Castillo de Ainsa 26

El concierto de El Drogas, uno de los eventos que más público espera concentrar, se celebrará en el foso del Castillo el 4 de julio, mostrando en escena la prolífica trayectoria de un músico intergeneracional que sigue siendo referente irrenunciable del rock en nuestro país. Su presencia en Aínsa animará el comienzo de la temporada estival, junto a los ritmos folklóricos latinoamericanos de Marta Gómez y el espíritu étnico de El Naán, que se darán de la mano en el foso el viernes 3 de julio, así como la particular interpretación de la música tradicional de El Nido, ejemplos todos ellos del empeño por poner en el centro la música folk y de raíz.

DANIEL MERINO @danielmerinophoto El Naán

apostamos por una programación diversa, pensada para públicos con distintas sensibilidades, pero siempre con un punto en común que es la calidad artística de cada propuesta" Daniel Escolano Director del festival Castillo de Ainsa

Festival Castillo Ainsa El Nido foto

En ese sentido se ha manifestado Dani Escolano, director del Festival Castillo de Aínsa, quien ha destacado estos géneros como parte de la identidad cultural del territorio. “También continuamos apostando por una programación diversa, pensada para públicos con distintas sensibilidades, pero siempre con un punto en común que es la calidad artística de cada propuesta”, ha explicado.

Festival Ainsa Caamaño

En el amplio abanico de posibilidades se escucharán las voces de las gallegas Caamaño & Ameixeiras aderezadas por los sonidos del acordeón cromático y el violín. Ellas actuarán el 11 de julio en el Patio del Museo precediendo a El Nido. “Además, conoceremos las incipientes experiencias de la joven banda Sheckband, un trío familiar de Ucrania que fusiona el jazz contemporáneo con los matices del folk de su país. Vienen para compartir, además de su talento, su historia de vida, en un contexto lleno de dificultades para aprender y evolucionar como músicos”, añadía Escolano.

En la programación no faltará la presencia de grupos locales como Leo Susana, afincado en Fiscal, y The Bad Fathers, cuyos miembros se reparten por Sobrarbe, así como la música popular y tradicional de los navarros Puro Relajo, que en sus trece años de trayectoria han ofrecido más de 1.000 conciertos por todo el país. Ellos amenizarán una de las dos ferias gastronómicas que este año se darán cita en la Plaza Mayor de Aínsa.

un certamen con 36 años de historia que da empleo a profesionales de la zona, que ayuda a ocupar establecimientos al inicio del verano, y que atrae a públicos de distintas procedencias” Enrique Pueyo Alcalde de Ainsa

COPE Dani Escolano a la izquierda, Carlos Sampériz en el centro y Quique Pueyo

“Estamos muy orgullosos de volver a presentar una nueva edición del Festival Internacional Castillo de Aínsa, un certamen con 36 años de historia que da empleo a profesionales de la zona, que ayuda a ocupar establecimientos al inicio del verano, y que atrae a públicos de distintas procedencias”, ha asegurado el alcalde Enrique Pueyo. “Este festival cuenta con un presupuesto de alrededor de 145.000 euros. Acogemos, en muchos casos, a artistas emergentes y a otros ya consolidados, como es el caso de El Drogas, pero siempre adaptándonos a nuestras posibilidades con el claro objetivo de acercar la cultura al mundo rural, algo que sería imposible sin el apoyo de instituciones como la DPH”.

El director del festival, Daniel Escolano ha asistido esta mañana a los estudios de COPE Huesca para presentar el cartel y adelantar algunas de las actividades de esta nueva edición. Próximamente se desvelarán el resto de las iniciativas en las que actualmente se está trabajando, gracias al apoyo de entidades y empresas públicas y privadas que hacen posible su puesta en marcha edición tras edición.

COPE Daniel Escolano, Director del festival Castillo de Ainsa en los estudios de COPE Huesca

La cultura no es un complemento, sino una parte esencial de su identidad y su futuro" Carlos Sampériz Diputado de cultura de DPH

El diputado delegado de cultura, Carlos Sampériz, ha puesto de relieve precisamente la importancia de la cultura para fortalecer el medio rural. “La cultura no es un complemento, sino una parte esencial de su identidad y su futuro. Quien se acerca al Festival Castillo de Aínsa no solo asiste a un concierto o a un espectáculo, sino que entra en contacto con una manera de entender el territorio con un casco histórico extraordinario y con una comarca llena de patrimonio y paisajes increíbles”.

Citas arraigadas a la historia de Sobrarbe

Haciendo un guiño especial al público infantil y familiar, pero también local, la programación teatral recae nuevamente en los Titiriteros de Binéfar, que además de seleccionar a compañías reconocidas como La Raspa Artes Escénicas o Ros Beret, volverán a profundizar en la historia de los pueblos y de las gentes del Sobrarbe con los actos Más Sabe el Diablo y Mujeres que Cuentan. En el primero, el invitado será Paco Parra, presidente de Turismo Verde de Huesca, fotógrafo, aprendiz incansable y gran conocedor de las vicisitudes del medio rural.

En el segundo, las mujeres y sus historias de vida acapararán toda la atención para, posteriormente, ceder el testigo al grupo Entreveradas, de Zaragoza, con quienes Paco Paricio compondrá un tema homenaje para las contadoras que este año se presten a formar parte del evento.

COPE Enrique Pueyo, Dani escolano y Carlos Sampériz junto al grupo de Artecor Monegros

Este martes Artecor Monegros, otra de las colaboraciones que se inició en 2025, ha estado presente en Huesca para arropar a la dirección en el inicio de la campaña promocional. En 2026 quieren traer al municipio una muestra del arte africano.

“El Festival Castillo de Aínsa es mucho más que una programación de concierto. Junto a la parte cultural es muy importante la parte social del festival y su vínculo con el territorio y su gente. Por eso, son muchas las actividades paralelas que completan el cartel de 2026”, concluía el director.

Y aunque muchas de esas actividades serán gratuitas, ya se pueden comprar las entradas para los eventos que sí serán de pago, con precios entre los 20 y los 25 euros en internet, alcanzándose los 30 en taquilla en el caso de El Drogas.

Más información y venta de entradas en festivalcastillodeainsa.com.