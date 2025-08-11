Coge un autobús en Mallorca y lo que ve en medio de la carretera le hace parar inmediatamente y desata las críticas al turismo

Vacaciones, clima agradable (siempre y cuando no haya ola de calor) sol y unos días para desconectar. Estos son los ingredientes esenciales para disfrutar de un verano en condiciones y, sin duda, para sacarle todo el jugo a un mes de agosto que acaba de arrancar.

Este mes, el último que ofrece el verano completo, es uno de los preferidos por los españoles para hacer una pausa y tomarse un respiro. Y lo hacen, por supuesto, de vacaciones.

Ya sea junto al mar, en plena naturaleza o en el pueblo de siempre, muchos optan por distintos destinos con el objetivo de alejarse del trabajo y de todo aquello que forma parte del estrés del día a día. Sea cual sea el plan, este es el momento perfecto para bajar el ritmo, relajarse y recargar energías antes de volver a la rutina.

Cada quien organiza sus vacaciones según sus posibilidades y preferencias. Están los que no fallan a su playa de siempre, los que encuentran refugio en su pueblo durante varias semanas, y también aquellos con espíritu aventurero que aprovechan para explorar nuevos destinos y hacer turismo intensivo.

Por eso, no es de extrañar que en esta época del año los principales puntos turísticos de España estén llenos hasta la bandera. Lugares como las Canarias, la costa de Andalucía o las Baleares se convierten en auténticos imanes tanto para visitantes extranjeros como para los propios españoles.

Y esta historia que te vamos a contar ha pasado, precisamente, en Mallorca.

Lo que ve en plena carretera de Mallorca

Si alguna vez has estado en las Islas Baleares sabrás que tienen un encanto especial que difícilmente se encuentra en otra parte del mundo. Sus aguas casi transparentes de un color turquesa inigualable, su buen tiempo y sus vistas hacen que sea un destino irresistible.

Tanto es así, que son un destino ineludible para miles de turistas a lo largo y ancho del mundo, y es habitual encontrarte en las islas a multitud de alemanes, británicos y franceses.

De hecho, paran cruceros y, especialmente en Mallorca, aumenta la población en verano notablemente. Pueden llegar a alcanzar el millón y medio de personas, cuando sus habitantes de forma habitual no supera el millón.

De hecho, en esta isla se han desatado desde hace años las críticas al turismo masivo que recibe, y este vídeo solo lo atestigua. Un usuario de TikTok ha documentado cómo el turismo está afectando a la isla.

Y es que esta persona cogía un autobús en la isla y tenían que parar inmediatamente con lo que veían en la carretera: dos turistas tiradas en la carretera con una pinta de no estar especialmente lúcidas.

Eran las cuatro de la mañana y ellas estaban tiradas, dormidas aparentemente, en medio de un paso de cebra. La imagen solo servía para criticar este turismo masivo que se convierte, en muchas ocasiones, en turismo de borrachera.

Alarmado por lo que ocurre en un hotel de Ibiza

De las Islas Baleares, tan paradisíacas que son preferidas por turistas de todos lados del mundo, hay muchas que son para diferente tipo de turismo. Quizá la más famosa sea Ibiza.

Y es que su buen tiempo, sus aguas cristalinas y su ocio hacen que sea un lugar que, al menos una vez en la vida, no te puedes perder. Para que te hagas una idea, durante el mes de agosto, la población de la isla supera los 300.000 habitantes, casi el triple de su población.

Es una auténtica barbaridad y, por eso, la isla está copada de hoteles y apartamentos turísticos, para alojar al mayor número posible de turistas. Y claro, con tanta gente, es normal que sucedan miles de anécdotas.

Una de ellas es la que contaba un joven que visitaba la isla balear durante este verano. Se alojaba con su familia en un hotel que, por lo pronto, incluía buffet libre. Y ahí es donde veía algo que le dejaba mudo.

Tanto, que decidía ponerlo en sus redes a través de un TikTok. Lo que él criticaba es que a los buffets libre parece que van a consumir toda la comida, sin pensar en que, realmente, todo eso empacha.

“Está bien que amorticemos el precio de las cosas, pero hasta cierto punto. Acabo de ver a un niño de cuatro años comerse once cruasanes, eso ha intentado” decía sin palabras apenas.

Al final, reflexionaba sobre cómo, una vez que hemos pagado, intentamos aprovechar todo al máximo sin pensar en que no es nada bueno para nuestra salud.