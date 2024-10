Va a comer a un buffet libre asiático y lo que le dice otro cliente le hace levantarse de la mesa: "Ven aquí"

Mariscos, pescados, ensaladas, arroces, guarniciones, fritos, postres y bebidas. Buffet libre con este tipo de comida a demanda y por un precio fijo, puede parecer a priori un chollo, pero hay detalles a tener en cuenta si deseamos amortizar lo que nos ha costado.

Es cierto que ofrecen una gran flexibilidad y bastante variedad y que por regla general suele salirnos más rentable que una comida tradicional de varios platos.

No obstante hay que tener en cuenta que la 'banca' siempre suele ganar, con lo que comer en uno de estos establecimientos puede no resultar tan a cuenta si nos dejamos llevar por lo más llamativo y no consumimos con cabeza.

En un buffet, los comensales pueden servirse a sí mismos de una selección variada de platos eligiendo qué y cuánto están dispuestos a comer de entre una gran variedad de alimentos y pagar según la modalidad elegida, ya sea un precio fijo, que nos permite repetir cuantas veces queramos, o facturar al peso, es decir hacerlo en función a la cantidad servida.

El objetivo de un buffet libre no es disfrutar de la comida, sino recuperar la inversión" Chickenpapi TikTok

rentabilidad

Está claro que la rentabilidad de comer en un buffet no es la misma para un cliente que para un restaurante.

Los establecimientos suelen beneficiarse de ofrecer alimentos más económicos en grandes cantidades y de preparar todo en mayores volúmenes.

El éxito radica en un equilibrio entre lo que el cliente come y el coste de la comida y su preparación.

Para quien paga, puede ser ventajoso si consume más de lo que va a comer en otro tipo de restaurante.

Pero no siempre es fácil mantener la cabeza fría cuando se nos presentan alimentos de lo más goloso, que generalmente no son los que más nos saldrían a cuenta.

En este sentido, un creador de contenido de TikTok, chickenpapi, especializado en entrenamientos y nutrición, se ha vuelto viral por un vídeo en el que explica cómo amortizar un buffet libre chino.

En la grabación que cuenta con más de 125.000 'me gusta', este chino afincado en España comienza dando su opinión sobre el plato que tiene sobre la mesa uno de los comensales de uno de estos buffet. "El arroz, los fideos y las papas es una m***. Es barato, fácil de hacer y te llena demasiado. El sushi y la carne no está mal". En el plato también hay una especie de carne guisada de la que opina "tiene demasiada sal".

A su juicio, el objetivo de un buffet libre "no es disfrutar de la comida, sino recuperar la inversión".

Para ello propone en primer lugar "coger un buen plato de mariscos". Sobre la sección en la que se ofrecen diferentes tipos de rebozados aconseja "tener cuidado porque está muy salado, llena mucho y no es muy caro".

De postre apuesta por los lichis, "que son difíciles de conseguir" y por unas bolas rellenas de nata, que aunque no parezca ni muy caro ni muy saludable dice que "están buenísimas".

Después de la primera ronda, recomienda descansar "15 minutos", antes de pasar a una nueva.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar. Entre los más de 1.300 comentarios hay quienes desaconsejan el marisco en estos establecimientos. "Es para valientes y estómagos indestructibles", señalan.

Para otros "lo importante es disfrutar la comida, comer lo que más te gusta y hasta que digas basta. Barriga llena corazón contento", sentencian. Y otros, que al igual que chickenpapi le pone cabeza a la hora de servirse. "Intento comer cosas que en mi casa no como a diario".

buffet libre y probabilidades de ganar peso

Un estudio de la Universidad de Kansas, en los Estados Unidos ha examinado las elecciones de diferentes personas cuando se enfrentan a uno de estos buffet. Según sus hallazgos, publicados en la revista 'Appetite', la comida que elegimos podría predecir nuestras probabilidades de tener un mayor aumento de peso u obesidad.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que comer más alimentos hiperpalatables con carbohidratos y sodio puede indicar una tendencia a la "alimentación hedónica, más centrada en las características gratificantes de un alimento, y puede aumentar el riesgo de ganar peso y grasa corporal en la edad adulta temprana.