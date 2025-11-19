Carlos Velasco, ingeniero medioambiental: "Las temperaturas mínimas en Madrid se van a quedar en torno a los 3 grados, no es un frío extremo, pero sí de las semanas más frías habitualmente"

El frío invernal ha llegado para quedarse en Madrid. Tal y como ha analizado el programa La Linterna de Madrid con Gonzalo Zaballa, la capital ha amanecido con temperaturas más propias del invierno que del otoño, con las lunas de los coches congeladas como principal testigo. Para dar algunas claves, el espacio de COPE ha contado con el ingeniero medioambiental Carlos Velasco, que ha detallado la previsión para los próximos días.

Según el experto, es posible que haya días a finales de esta semana en los que no se superen los 7 grados de máxima en Madrid. En cuanto a las mínimas, "se van a quedar en torno a los 3 grados en el caso de la capital, pero tengan por seguro que las heladas van a ser generalizadas en muchos puntos, también en zonas de sierra". Velasco ha concluido en COPE que "no es un frío extremo, pero sí un frío, digamos, de las semanas más frías habitualmente de nuestros inviernos".

La clave: abrigarse por dentro

Ante este desplome de los termómetros, muchos madrileños se han visto obligados a sacar el abrigo y los accesorios de invierno. La reportera Sofía Carrillo ha salido a la calle para comprobar cómo se protege la gente, donde resurge el debate: ¿es mejor usar capas o ropa interior térmica? Para los comerciantes, como Ana de la tienda Medias Jaime, la respuesta está clara.

EFE Personas abrigadas pasean por el centro de Madrid

'''"La clave está en abrigarse por dentro", asegura la comerciante. La ropa térmica "vas ajustadito al cuerpo, porque el abrigo, si tú te lo pones, pero tú te pones la camiseta o las medias termales, y sabes que las llevas pegaditas al cuerpo, y eso te da calorcito". Ana confirma que en los últimos días "se ha vendido los calcetines más gorditos, alguna camiseta termal, que llevan su pelito por dentro", una solución muy demandada también por los turistas que visitan la ciudad.'''

Esta es la primera ola de frío de la temporada, por lo que conviene tener precaución en la calle para no resbalarse con las placas de hielo. Este temporal invernal se alinea con las previsiones de otros expertos, como las de Jorge Rey, que utiliza el método de las cabañuelas, o las del meteorólogo Jorge Olcina, que ya avisó de que España se prepara para nieve y un desplome de temperaturas.