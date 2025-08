Aparece en el buffet de un hotel de Ibiza y se alarma con lo que ve que hace un niño de cuatro años

Vacaciones, buen clima, sol y unos cuantos días para relajarse. Son los elementos clave para disfrutar de un verano en condiciones y, sin duda, de un excelente mes de agosto que acaba de comenzar. Este mes, el último del verano completo, es uno de los favoritos entre los españoles para tomarse un respiro.

Ya sea en la playa, en la montaña o en tu pueblo, muchos eligen diferentes destinos para desconectar por completo del trabajo y de todo lo que genera estrés en la rutina. De una forma u otra, es el momento ideal para parar, descansar y cargar pilas antes de retomarla.

EFE/Paco Paredes Bañistas en la playa de San Lorenzo, Gijón

Cada persona organiza sus vacaciones a su manera y según lo que le resulte posible en ese momento. Hay quienes repiten en su playa de siempre, otros que se refugian durante semanas en su pueblo, y también están los más aventureros, que aprovechan para viajar a un lugar nuevo y hacer turismo sin parar.

Por eso no sorprende que, durante estos meses, los destinos más turísticos españoles estén a rebosar. Destinos como Canarias, la costa andaluza o las Islas Baleares. Y no, no solo están ocupadas por los extranjeros, también por los propios españoles.

Alarmado por lo que ocurre en un hotel de Ibiza

De las Islas Baleares, tan paradisíacas que son preferidas por turistas de todos lados del mundo, hay muchas que son para diferente tipo de turismo. Quizá la más famosa sea Ibiza.

Y es que su buen tiempo, sus aguas cristalinas y su ocio hacen que sea un lugar que, al menos una vez en la vida, no te puedes perder. Para que te hagas una idea, durante el mes de agosto, la población de la isla supera los 300.000 habitantes, casi el triple de su población.

Es una auténtica barbaridad y, por eso, la isla está copada de hoteles y apartamentos turísticos, para alojar al mayor número posible de turistas. Y claro, con tanta gente, es normal que sucedan miles de anécdotas.

Una de ellas es la que contaba un joven que visitaba la isla balear durante este verano. Se alojaba con su familia en un hotel que, por lo pronto, incluía buffet libre. Y ahí es donde veía algo que le dejaba mudo.

Tanto, que decidía ponerlo en sus redes a través de un TikTok. Lo que él criticaba es que a los buffets libre parece que van a consumir toda la comida, sin pensar en que, realmente, todo eso empacha.

“Está bien que amorticemos el precio de las cosas, pero hasta cierto punto. Acabo de ver a un niño de cuatro años comerse once cruasanes, eso ha intentado” decía sin palabras apenas.

Al final, reflexionaba sobre cómo, una vez que hemos pagado, intentamos aprovechar todo al máximo sin pensar en que no es nada bueno para nuestra salud.

Un detalle por el que cobran que acaba en denuncia

Y aunque parece algo imposible, cuando llegó la cuenta vio que le habían cobrado un suplemento por pedir su café con leche sin lactosa. Así pues, decidía escribir en redes sociales lo que había ocurrido, a modo de denuncia.

“Si lo van a cobrar, que lo avisen. Me parece injusto, es una intolerancia, no un capricho, y la leche sin lactosa vale lo mismo que que cualquier leche. Además, esta era de marca blanca” comenzaba diciendo.

“En la misma zona no lo cobran” aseguraba mientras enviaba una foto de lo que le habían cobrado por este tipo de leche. Concretamente, eran 30 céntimos más . Y es que esto va más allá del dinero, es que cobren por un problema de salud.

Alamy Stock Photo Oviedo

La cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero se dedica a recopilar historias que tengan que ver con clientes y camareros, y todo lo que sea del sector de la hostelería. Así pues, ha recopilado la opinión de un cliente.

Este fue a un bar de Oviedo y, lo único que quería, era un café con leche. Así pues, una vez servido, decidió pedir la cuenta, pero, cuando llegó, se fijó en un detalle que acabó en una denuncia pública.

Y es que esta persona pidió que, en el café con leche, le sirviesen leche sin lactosa, ya que es intolerante a esta característica y, si la consume, corre peligro de intoxicarse.