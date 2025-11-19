Sito Alonso reivindica el orgullo y la profundidad de la plantilla del UCAM Murcia

Sito Alonso ha analizado la victoria del UCAM Murcia CB ante el Start Lublin para cerrar la primera fase de la FIBA Europe Cup en un partido que ha calificado como "superdifícil de jugar". El técnico ha explicado que, sin nada en juego para los universitarios, la motivación era "nuestro propio trabajo de entrenamiento para llegar mejor al partido de Yeyda", lo que a menudo resulta "muy, muy complicado".

Orgullo y reparto de minutos

El técnico ha destacado el "orgullo de ganar el partido cuando no te estás jugando absolutamente nada", y ha puesto en valor el paso adelante de los menos habituales. En el choque descansaron jugadores importantes como Sander y Radebaugh, pero el equipo supo competir. "Somos 16 jugadores", ha recordado Alonso, contento con el esfuerzo del equipo, especialmente en los últimos 20 minutos.

Aaliya y Forrest, nombres propios

Uno de los nombres propios ha sido el de Lee Aaliya, una "apuesta muy grande" del club. Sito Alonso ha elogiado su evolución, afirmando que "ha hecho un muy buen trabajo" y que ya es "un jugador del primer equipo con importancia". Su participación, según el técnico, ha sido clave en momentos decisivos del encuentro.

Ha tenido que tomar decisiones importantes, meter una canasta última, defender" Sito Alonso Entrenador UCAM Murcia CB

Sobre Michael Forrest, autor de 26 puntos, Alonso ha señalado que el partido le venía "bien a él" por el planteamiento del rival con una defensa zonal durante casi todo el partido. El técnico considera que el estadounidense debe ser más agresivo en ataque: "Quizás necesita sentirse él mejor sin pensar en los demás". De hecho, ha insistido en que, con su talento, debería lanzar más a canasta.

Para mí había tirado poco, había tirado 14 veces y hubiera tirado 20" Sito Alonso Entrenador UCAM Murcia CB

Un rival con talento individual

Finalmente, el entrenador universitario ha reconocido el "nivel muy alto a nivel individual" del Start Lublin, un equipo que les ha hecho "sufrir mucho individualmente" en los tres partidos que han disputado. Sin embargo, ha apuntado que carecen de "ese nivel colectivo" para aguantar el ritmo durante todo el encuentro, lo que ha permitido al UCAM cambiar el "chip defensivo" en el tercer cuarto para llevarse la victoria.