A una turista le ofrecen ayuda con las maletas en un restaurante de Ibiza y, al ver la cuenta, no puede creer lo que le han cobrado

España es uno de los países más visitados del mundo. Sol, playas, gastronomía y una oferta cultural inagotable convierten a nuestro país en el destino favorito de millones de turistas cada año. Pero esa enorme afluencia también trae consigo un fenómeno que genera polémica verano tras verano: los precios desorbitados en determinados locales de las zonas más turísticas.

Las Islas Baleares, y especialmente Ibiza, son un ejemplo claro. Allí, lo que para muchos debería ser una experiencia agradable de vacaciones puede acabar convirtiéndose en una anécdota amarga cuando llega la cuenta. Eso es exactamente lo que le ocurre a una turista, cuya historia se ha hecho viral en redes sociales: le ofrecieron amablemente colgar sus maletas en un restaurante y, al pagar, descubrió que le habían cobrado 12 euros por ese “servicio”.

Alamy Stock Photo Las Islas Baleares cuenta con muchos restaurantes de lujo

la cuenta sorpresa y los 12 euros de la discordia

El incidente ocurre en un conocido restaurante de sushi en Ibiza. La comensal, identificada en redes sociales como Laura Cunei, cuenta que la camarera les ofreció colgar sus bolsas en un pequeño gancho junto a la mesa. “Nos negamos”, explica en su publicación, “pero como la camarera insistió, finalmente se las dimos”.

La sorpresa llega al final de la cena: en la factura aparece un cargo adicional de cuatro euros por cada bolso, sumando un total de 12 euros simplemente por dejarlos colgados durante la comida.

“Cuando vimos la cuenta no podíamos creerlo”, relata. Al reclamar, el personal del restaurante responde que ese coste incluye el propio gancho y que podían llevárselo como recuerdo. Solo después de una protesta más firme, el establecimiento decide rectificar y emitir una nueva factura sin ese suplemento.

Lo que le ocurre a esta turista en Ibiza no es un caso aislado. Cada vez más restaurantes en destinos turísticos aplican cargos adicionales por conceptos que antes eran gratuitos o formaban parte del servicio habitual.

Le han cobrado cuatro euros por cada bolso, sumando un total de 12 euros solo por dejarlos colgados

LOS EXTRAS ABUSIVOS DE MUCHOS RESTAURANTES

La justificación suele ser la misma: la fuerte competencia y los elevados costes de mantener un negocio en zonas con alquileres altos y gran estacionalidad. Sin embargo, para los clientes, estas prácticas se perciben como abusivas y dañan la reputación del establecimiento.

De hecho, esta chica mencionaba a la cuenta @SoyCamarero, que responde al tuit señalando que nunca había visto algo así. "Primera vez que veo que cobran por eso", explicaba, a lo que Laura respondía algo incluso más irónico. "Cuando nos quejamos, nos dijeron que podíamos llevarnos el ganchito", señalaba, con emojis de risa para añadir esta situación.

No es la primera vez que la isla balear aparece en titulares por las facturas sorprendentes que reciben algunos visitantes. Desde botellas de agua a precios de champán hasta tumbonas que cuestan como una noche de hotel, Ibiza se ha convertido en sinónimo de experiencias exclusivas… y precios poco accesibles.

El caso de la turista de las maletas se suma a una larga lista de episodios que reflejan la tensión entre la oferta turística y la percepción de los visitantes. Muchos locales buscan diferenciarse con servicios “premium”, pero lo que para unos puede ser un detalle de calidad, para otros se convierte en un ejemplo más de cómo el turismo masivo dispara los precios.

Alamy Stock Photo Bar en Ibiza

Además, Laura cuenta lo que ocurrió después de que viesen el ticket. "Les dijimos que no nos parecía normal pagar eso, porque no lo habíamos pedido. Nos dijeron que nos podíamos quedar el gancho si queríamos. Ante nuestra negativa, y nuestras caras de incredulidad, nos dieron un ticket nuevo sin el concepto gancho bolsa", relataba en X.

La mayoría coincide en que estos suplementos dañan la imagen de España como destino turístico. Y aunque algunos defienden que cada negocio tiene derecho a poner sus tarifas, muchos otros consideran que deberían existir límites claros a este tipo de prácticas.

Lo cierto es que, más allá de la polémica, esta historia recuerda a todos los viajeros que, en destinos turísticos como Ibiza, leer bien la carta y revisar la cuenta final puede evitar más de un disgusto. Porque lo que empieza como un gesto amable, como colgar una maleta, puede acabar convertido en la anécdota más cara de las vacaciones.