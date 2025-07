Va a comer a un asador vasco en Madrid, le cobran el cubierto y el pan en la cuenta y su respuesta deja al camarero sin palabras: "No lo he pedido..."

Muchos comensales en España han pasado alguna vez por esta situación: vas a comer fuera, disfrutas de la comida, y al final, en la cuenta, aparece un cargo por el cubierto, el pan o un aperitivo que nadie te ha ofrecido ni tú has pedido. ¿Es legal? ¿Está permitido? ¿O se trata de una práctica abusiva?

La ley es clara: no se puede cobrar por productos o servicios que el cliente no ha solicitado de forma expresa. Es decir, si el restaurante pone pan o un aperitivo sin preguntar, no debería facturarlo a menos que esté claramente indicado y aceptado. Sin embargo, muchos locales siguen aplicando este tipo de recargos como parte del “servicio de mesa”, algo que genera controversias... y en ocasiones, vídeos virales.

la conversación de cocituber con el camarero del restaurante

Eso es justo lo que le ocurre al tiktoker gastronómico @Cocituber en su última visita a un conocido asador vasco en Getafe. En un vídeo publicado recientemente y que ya acumula miles de visualizaciones, el creador de contenido expone una situación que, según él, se repite demasiado a menudo en algunos restaurantes de gama media-alta.

Tras disfrutar de una comida que califica como "de calidad", Cocituber revisa la cuenta final: 195 euros. Y ahí aparece el detalle que desencadena el conflicto: le han cobrado el pan y el cubierto sin haberlo pedido ni haber sido informado previamente.

En el vídeo, Cocituber mantiene una conversación tensa pero respetuosa con el camarero, en la que le explica que, según la normativa de consumo, no está permitido cobrar el cubierto ni el pan si no se ofrece ni se informa claramente al cliente. El camarero, algo confundido, responde que forma parte del “servicio de mesa”, pero no logra justificar el cobro más allá de esa costumbre.

“Esto no lo puedes cobrar por ley. El pan lo tienes que ofrecer antes, igual que el aperitivo”, insiste Cocituber. “No puedes poner algo en la mesa, no decir nada y luego cobrarlo”, remata. El camarero trata de explicarlo, pero el argumento no convence. “Si yo no pido el pan, ¿por qué me lo cobras? Es como si me traes un chupito y luego me lo facturas sin preguntar. No se puede”, concluye el tiktoker.

LA "VENGANZA" DEL LOCAL: 195 EUROS DE CUENTA

Lo más sorprendente es que, según relata el propio Cocituber, no dijo nada hasta después de pagar los 195 euros. No buscaba montar un escándalo ni dejar una mala reseña. Simplemente quiso dejar constancia de una práctica que considera injusta y que, según él, empaña la experiencia, especialmente cuando el precio del ticket es alto.

En su descripción, afirma: “De 190 a 195 euros solo hay 5 de diferencia, pero también está la diferencia entre irte contento o con sensación de que te han colado algo sin avisarte”.

La respuesta del restaurante no se hizo esperar. Según Cocituber, el local publicó su cuenta en redes, defendiendo el cobro y afirmando que además le habían invitado a café, agua y postre. Una actitud que él califica como "vieja escuela", pero poco transparente.

Según el artículo 60 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, todo precio debe ser informado de forma clara, veraz y previa a la contratación. Por tanto, no se pueden cobrar extras no solicitados, como el pan, un aperitivo o el cubierto, a menos que el cliente lo acepte voluntariamente o esté claramente indicado en la carta.

Es decir, si en la mesa aparece un panecillo sin que nadie lo pida, y no se ha informado previamente de su coste, no debería incluirse en la cuenta. Esto no es solo una cuestión legal, sino de confianza entre restaurante y cliente.

El vídeo de Cocituber ha abierto de nuevo un debate que sigue presente en el sector. Aunque la mayoría de los restaurantes actúan correctamente, aún persisten prácticas poco transparentes que pueden generar desconfianza en el cliente, especialmente cuando el precio es elevado.

Para el cliente, conviene revisar la carta y no tener reparo en preguntar antes. Para el hostelero, la clave está en la honestidad y la comunicación: si algo se va a cobrar, hay que decirlo desde el principio. Porque al final, como en este caso, no se trata de cinco euros, sino de la sensación con la que uno se va a casa.