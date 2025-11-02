Adrián Colunga encuentra la tecla en el Murcia y marca el camino: "Tenemos que pensar como los mejores"

El Real Murcia ha conseguido una importante victoria frente al Betis Deportivo en un partido muy trabajado que se decidió gracias al acierto de David Flakus, autor de un doblete. El entrenador, Adrián Colunga, ha valorado muy positivamente los tres puntos, destacando el gran esfuerzo de la plantilla. "Me han encantado mucho. Han puesto las cosas muy difíciles, nos han hecho una presión alta, y nosotros valoramos mucho estos 3 puntos, sobre todo, por ver de dónde venimos", ha afirmado el técnico sobre el rival y la situación del equipo.

Felicidad por los jugadores

Colunga ha expresado su alegría, dedicando el triunfo a sus futbolistas. "La valoración que puedo hacer personal es felicidad por ellos, felicidad por la afición, felicidad por el club", ha señalado. El entrenador ha recordado el desgaste del equipo, que venía de jugar una prórroga en la Copa del Rey, y ha admitido que notó a los jugadores muy cansados durante la primera parte. A pesar de la fatiga, ha elogiado el nivel competitivo del grupo, calificándolo de "excepcional".

El esfuerzo que están haciendo es brutal" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

La ambición es un pilar fundamental para el nuevo técnico, que quiere desterrar cualquier mentalidad conformista. "Tenemos que pensar siempre como los mejores, tenemos que atacar bien y defender bien", ha sentenciado Colunga. Insiste en que no basta con jugar "como un equipo que está abajo", sino que su objetivo es más alto: "Yo quiero hacerlo todo bien, y tenemos que mirarnos en equipos que lo hacen todo bien. Este equipo es capaz". Para ello, destaca el compromiso de sus hombres, asegurando que "el esfuerzo que están haciendo es brutal".

Flakus y el acierto de cara a gol

A pesar de la victoria, el equipo volvió a mostrar cierta falta de puntería, un problema recurrente. Colunga, sin embargo, le resta importancia y asegura que es una "cuestión de acierto". El técnico ha explicado que lo realmente alarmante sería no crear peligro. "Me preocuparía no generarlas, sobre todo, por el perfil de jugadores que tenemos", ha comentado, confirmando que tuvieron "ocasiones claras para poder meter algún gol más".

En ese sentido, ha elogiado la actuación de David Flakus, bigoleador del encuentro. "Hoy se va con un doblete fuera de casa, que no es fácil", ha destacado. Colunga ha defendido al delantero de las críticas por la falta de gol y se ha mostrado convencido de que su racha continuará: "Van a venir muchos más, seguro que va a meter muchos muchos más. El rendimiento del chico es fantástico".

El nivel de equipo te lo da muchas veces los jugadores que no juegan" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

Día a día y con toda la plantilla

Desde su llegada, Colunga ha sentido el respaldo total del vestuario. "La disposición de todos es fantástica, de todos, de todos", ha recalcado. El entrenador ha querido poner en valor el papel de toda la plantilla, extendiendo su filosofía de equipo: "El nivel de equipo te lo da muchas veces los jugadores que no juegan, que tienen que mantener el nivel, que te tienen que sumar, y es que este equipo todos están sumando desde el lunes hasta el domingo".

Sobre su continuidad y el futuro, el técnico mantiene un discurso prudente, centrado en el presente y en el método del "partido a partido". Consciente de que ha llegado con la temporada empezada y sin apenas tiempo para entrenar, su prioridad es clara. "Yo puedo controlar la recuperación de los jugadores, una buena recuperación, empezar a trabajar (...) Lo demás no depende de mí", ha concluido, eludiendo cualquier especulación.