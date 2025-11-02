Sito Alonso saca pecho del "innegociable" ADN del UCAM Murcia tras asaltar el Palau

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ha mostrado su enorme satisfacción tras la victoria de su equipo en el Palau Blaugrana. El técnico ha calificado los primeros 20 minutos de baloncesto como de un "nivel muy, muy, muy alto" y ha puesto el foco en la identidad del equipo, un valor que considera "innegociable" y más relevante que el balance de victorias.

Una primera parte determinante

Alonso ha explicado que "la salida a pista del equipo en ataque y en defensa ha sido de un nivel muy, muy, muy alto". Ha destacado la "concentración muy grande" para ejecutar el plan de partido, que pasaba por facilitar las anotaciones de Davonte Cacok para después "sacar rédito de ese pick and roll para poder tirar de 3". A pesar de que el Barça demostró tener "un espíritu increíble" para intentar la remontada, el técnico cree que su equipo aguantó todas las embestidas en un "último cuarto tremendamente duro".

La identidad, la clave del proyecto

Preguntado por el excelente balance del equipo (4-1 en la Liga Endesa), Alonso ha insistido en que el pilar del proyecto es otro. "Para construir lo que queremos como club, lo más importante es la identidad", ha afirmado. De hecho, ha asegurado sentirse más satisfecho por el compromiso que por la clasificación: "Estoy más orgulloso de eso que de ir 4-1, que obviamente estoy superfeliz, pero creo que es más importante lo otro".

Estoy más orgulloso de eso que de ir 4-1" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

El factor hicks y el rebote ofensivo

El entrenador ha elogiado especialmente a Zack Hicks, un "jugador joven que llega por primera vez a Europa" y del que ha destacado su valentía. "Tiene una mano espectacular, y creo que ahora ha quedado bastante claro", ha sentenciado sobre un jugador fichado para "abrir el campo". Además, ha señalado el rebote ofensivo como otro de los "factores determinantes en el baloncesto actual", ya que en el último tramo frustró buenas defensas del rival e impidió sus contraataques.