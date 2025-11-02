Bernat Canut felicita al rival por la victoria ante Hozono Global Jairis, pero critica la actuación arbitral

El Hozono Global Jairis no ha podido sumar una nueva victoria en la Liga Femenina Endesa tras caer ante IDK Euskotren. El entrenador del conjunto de Alcantarilla, Bernat Canut, ha reconocido la superioridad del rival: “Merecida victoria de IDK, ellas han estado muy bien”. Canut ha señalado que, si bien la primera parte de su equipo “ha sido buena”, en la segunda mitad el equipo se ha venido abajo: “Nos ha costado mucho ser eficientes en nuestra defensa”.

Dura crítica al estamento arbitral

El técnico se ha mostrado muy crítico con la actuación arbitral, que en su opinión “no nos ha ayudado”. Canut ha afirmado no entender el criterio aplicado durante el encuentro: “No entiendo muy bien el criterio, y no entiendo los vídeos que nos mandan”. Su malestar se ha centrado en varias jugadas concretas, como “una falta a Bon Lee, que no estaba en la jugada”, la permisividad con los “contactos en la cabeza” o las faltas previas a la misma jugadora antes de recibir el balón.

No la respetan nada, y como que están esperando que dé el cuajo para la falta en ataque" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Canut ha sido tajante al expresar su frustración con el trato recibido por su pívot: “A Bon Lee no la respetan nada, y como que están esperando que dé el cuajo para la falta en ataque”. El entrenador ha concluido su valoración de los colegiados con una opinión contundente, calificándolos de “malos, muy malos”.

Autocrítica y falta de producción ofensiva

Más allá del arbitraje, Canut ha hecho autocrítica sobre el rendimiento del equipo, especialmente en defensa. “Hemos probado de cambiar la defensa del bloqueo directo, hemos probado de ir a zona algún momento, bueno, nos ha costado atrás”, ha explicado. El técnico también ha lamentado la escasa aportación ofensiva de las ‘cuatros’, que participaron muy poco en el partido porque “no son capaces de generar por sí solas”.

Necesitamos más gente en la producción de de puntos" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

La falta de anotación ha sido un factor clave, y el entrenador ha subrayado la necesidad de una mayor contribución colectiva. “Necesitamos más gente en la producción de puntos”, ha sentenciado Canut, lamentando que el equipo no fuera capaz de aprovechar los momentos en los que parecían reengancharse al partido.

El crecimiento de Angela y el reto europeo

En el plano individual, el técnico ha destacado la “tendencia ascendente total” de Angela, de quien ha elogiado su evolución. “Estamos empujando a que tome más la iniciativa, que tome esos tiros abiertos”, ha comentado Canut, mostrando su confianza en la jugadora “de base o de dos”.

El Hozono Global Jairis afronta ahora un doble compromiso a domicilio que será exigente. El equipo viajará para enfrentarse el miércoles en Bélgica en competición europea y el viernes en Gernika en liga. Canut ha señalado que, aunque hay poco tiempo para entrenar, es momento de “visualizar, intentar mejorar cosas y estados de ánimo”.