Ona: "Después de perder 20 kilos esta es la compra que hago en el supermercado, prefiero hacerlo en el mismo sitio para ahorrarme tiempo"
La vecina de Ibiza revela la lista de productos que consume habitualmente tras su cambio físico y por qué prioriza la comodidad a la hora de elegir
La tiktoker Ona Ianculescu ha compartido con sus seguidores la compra semanal que realiza después de haber experimentado un cambio físico notable, con una pérdida de 20 kilos. A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, que se ha popularizado rápidamente, la joven detalla los alimentos que no faltan en su cesta y que forman parte de su nueva rutina de alimentación. "Hoy os traigo unboxing de la compra después de haber bajado 20 kg", anuncia al inicio del vídeo.
Verduras, frutas y proteínas: la base
La base de su alimentación se centra en productos frescos. En su cesta de la compra abundan verduras y hortalizas como brócoli, calabacín, calabaza, boniatos, lechuga, pepino y pimientos. En cuanto a la fruta, opta por plátanos, melón, piña y un mix tropical ya preparado.
En el apartado de proteínas, la elección es variada, incluyendo pechuga de pollo, calamar, merluza y hamburguesas de pollo. Además, añade a su compra huevos y un producto que se ha convertido en uno de sus preferidos: el salteado rústico. Sobre este último, comenta: "espero que no lo quiten porque se ha vuelto de mis favoritos".
Panes, lácteos y caprichos proteicos
El pan integral es otro de los fijos en su lista, y en esta ocasión ha comprado tres tipos diferentes para distintas ocasiones. Entre ellos, un pan de hamburguesa que, aunque todavía no ha probado, le parece "una opción muy interesante".
Los lácteos ricos en proteína ocupan un lugar destacado en su nevera, con yogures y flanes de esta gama. También ha adquirido unos batidos de proteína que aportan 20 gramos de proteína y unas 142 calorías por unidad. Aunque reconoce que su contenido en azúcar es algo elevado (10,9 gramos), considera que "para ocasiones puntuales no me parece mala opción".
Para los antojos dulces, Ona Ianculescu elige opciones que se alinean con sus objetivos, como unas natillas de proteína con las que prepara gofres caseros. También muestra sus barritas proteicas favoritas, que consume habitualmente y que aportan 20 gramos de proteína y 231 calorías.
Finalmente, debido a su intolerancia a la lactosa, en su compra no faltan bebidas vegetales como la leche de soja y la leche de avena.
La razón para comprar en un solo sitio
Ante las posibles críticas por no comprar cada tipo de producto en tiendas especializadas, Ona tiene una razón de peso: la optimización del tiempo. "Sé que me vais a decir que las verduras y la carne se pueden comprar en sitios mejores, pero la verdad es que yo prefiero hacer mi compra en un mismo sitio porque me ahorro el tiempo y ya conozco los productos, entonces es más fácil para mí", explica la joven, que comparte activamente su proceso fitness en redes sociales.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.