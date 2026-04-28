Panathinaikos se le escapa vivo a Valencia Basket (67-68)

El choque empezó como un Valencia Basket contra Nunn, porque el escolta metió los siete primeros puntos de su equipo, para un 5-7. Grant hizo una excepción, antes de que el jugador mejor pagado de la Euroliga metiera un triple para 5-14, minuto 5. Estaba Panathinaikos muy duro atrás, sacando de posición o alejando a los taronja de sus zonas habituales. Lessort, además, en rebote, se hacía fuerte y daba un más diez a los griegos, 5-15. El arbitraje dejaba jugar y los verdes estaban en su salsa. Había que adaptarse y Pedro Martínez, pidió tiempo. Cinco puntos anotados en seis minutos. Se mejoró atrás y Braxton rompió la sequía en un contraataque. Pero Nunn, liberado de atención con TJ Shorts, y el rebote seguían dándole problemas a los locales. No siendo un buen cuarto, el castigo fue contenido, 15-23.

Pedro puso a Taylor sobre Nunn. Dos fallos y primeros minutos de banquillo para la estrella. El triple había que ajustarlo, 2 de 14 en el minuto 12. Eso impedía coger confianza y ritmo. Grigionis y TJ Shorts pusieron un once arriba, 17-28, minuto 13. Mejoró el equipo, pero el 19 por ciento en triples no dejó despegar al equipo. Lo mejor, siete abajo al descanso, 32-39, después de estar menos once.

Valencia Basket empezó bien el tercero, son Key vital en lo suyo y alguna canasta. Una pena que un triple abierto cuatro abajo de Reuvers no entrara y enseguida los griegos, con triple de Nunn y bandeja de Juancho, pusieron más nueve, 41-50. Faltaba eso, el primer masclet de una traca. Key hizo de pirotécnico. En defensa, un gorro a Nunn, rebotes, manos. En ataque, valentía para un 47-50 que frenó Ataman, minuto 29. TJ Shorts metió una con nieve, pero respondió Papi, quien por cierto puso el tapón del año a Nunn cuando se iba solo a ponerle el broche al tercero. No, en mi casa, no, y 49-54. Que bonito es el baloncesto, a este nivel, en este pabellón.

Con coraje y determinación se habían metido en partido los valencianos. La grada tampoco desistió nunca. Ahora había que entrar en combustión. Taylor, el líder, puso un 57-61, tras otro bache. La fe, el espíritu. Un orgullo, pasase lo que pasase. Moore, con un asistencia a Sako, puso el choque en dos puntos, increíble, 59-61, a cuatro minutos. Montero, pilló le sacó ataque a Grant. Primera opción de ponerse por delante. Primera. Reuvers recibió falta y empató a 63. Aunque la grada tuvo que gritar para que lo corrigieran. Como para regalar. Una buena defensa y otro balón para coger ventaja, 1:53. 65-65 Montero empató a 24 segundos y los valencianos apostaron por defender hasta el final. A un dos segundos, Nunn recibió falta. Erró uno. No el segundo, 67-68. Segundos para creer. Para la pizarra de Pedro. No salió bien y la victoria se escapó.