Adelantan la pesca del codiciado langostino del Mar Menor al confirmar su tamaño óptimo

El Gobierno regional ha decidido adelantar el inicio de la campaña del langostino del Mar Menor después de confirmar, mediante una pesca experimental, que los ejemplares ya tienen la talla que exige la normativa. La temporada de captura, que el año pasado comenzó el 1 de mayo, ha arrancado hoy y se extenderá en un primer periodo hasta el 6 de julio, para luego continuar del 10 de septiembre al 15 de noviembre.

La campaña ha comenzado con 14 embarcaciones autorizadas de la flota artesanal de la laguna, que está compuesta por unos 40 barcos vinculados a esta pesquería. La actividad la desarrollan los pescadores de la Cofradía de San Pedro, que emplean métodos de pesca respetuosa y cumplen con la talla mínima de captura, fijada en 10 centímetros.

Un producto de gran valor

El langostino del Mar Menor es uno de los productos más apreciados de la laguna por su finura. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha explicado que “el langostino del Mar Menor es uno de los productos más valorados de la laguna por su calidad y finura”. Durante la campaña de 2023, se capturaron 3.815 kilos, que alcanzaron un valor en primera venta de 170.627 euros, con un precio medio superior a los 44 euros por kilogramo.

La captura se lleva a cabo con el arte tradicional de la charamita, un sistema de alta selectividad que permite pescar la especie cuando entra en el Mar Menor desde el Mediterráneo. Este método garantiza un aprovechamiento sostenible del recurso pesquero.

Garantías para una actividad sostenible

La decisión de adelantar la campaña se ha tomado tras una pesca experimental coordinada entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y el sector pesquero, que ha permitido verificar la buena evolución del recurso. Rubira ha resaltado la importancia del consumo responsable: “Como consumidores debemos apoyar el mantenimiento de las pesquerías sostenibles, y no consumir productos que se encuentren por debajo de la talla legal”.

La consejera también ha recordado que la mejor forma de asegurar un consumo responsable es “exigiendo las etiquetas y documentación que contienen la información de trazabilidad de los productos, para asegurarnos de que han sido comercializados por las lonjas pesqueras, lo que es garantía de calidad y seguridad”.