Motril despliega su arte con 43 cruces y cuatro días de fiesta por las Cruces de Mayo

El [Ayuntamiento de Motril] ha presentado la programación para las [Cruces de Mayo], que se celebrarán del [1 al 4 de mayo]. La alcaldesa, [Luisa García Chamorro], y el concejal de Fiestas, [Gerardo Romano], han anunciado que este año se podrán visitar [43 cruces], superando la cifra del año anterior. Romano ha destacado que es una de las fiestas "más arraigadas" de la ciudad, en la que "[Motril se echa a la calle para mostrar al mundo su arte]".

La alcaldesa ha definido las cruces como una "[expresión viva de nuestra historia y de nuestro carácter motileño]". Además, ha puesto en valor "el [esfuerzo colectivo] de asociaciones, centros educativos, colegios, centros de mayores, hermandades y familias" que mantienen viva esta tradición.

Programación del 1 al 4 de mayo

Las celebraciones comenzarán el [viernes 1 de mayo] con la inauguración de la Cruz Municipal en la [Plaza de la Coronación], que será el corazón de la fiesta. La jornada incluirá actuaciones de academias de baile, el 'tardeo' con [Vinci Romero] y el concierto de [Alfredo Rodríguez y su banda]. El [sábado 2 de mayo] contará con un desfile de moda de las jóvenes diseñadoras de la marca de Paula, ganadoras de un premio Ikea, un concurso de sevillanas y conciertos de [Jessica Beltrán] y los DJs [Rubén Díaz] y [Deigi Polvitz].

El [domingo 3 de mayo], día central de la festividad, se entregarán los premios del concurso de cruces a las 12:30 horas. La jornada continuará con el 'tardeo' a cargo de [DJ J Prados] y un concierto del grupo [La Cuarta Cuerda]. El [lunes 4 de mayo], que es [festivo local], habrá una [gran paella popular] con precios asequibles y las actuaciones de [Cristina Gálvez], [Jaleo Canaya] y [Jay Ivy].

Las cruces son una expresión viva de nuestra historia y de nuestro carácter motileño"

Una ciudad volcada con la fiesta

García Chamorro ha defendido un "[modelo de ciudad activa], acogedora, dinámica y pensada para el disfrute de sus vecinos", y ha subrayado que Motril "está diseñada para disfrutarse al aire libre". El consistorio espera una [gran afluencia de personas] durante el puente festivo.

Tal es la previsión de visitantes que el Ayuntamiento ha coordinado con la [Dirección General de Costa] el inicio de las [obras de reparación del espigón] y regeneración de las playas. Los trabajos comenzarán el [5 de mayo], justo al terminar el puente, para no afectar al turismo ni al atractivo de las playas durante las fiestas.

Motril está diseñada para disfrutarse al aire libre"

Finalmente, tanto la alcaldesa como el concejal de Fiestas han agradecido la implicación de "todas las cofradías, hermandades, grupos de amigos, asociaciones y clubes deportivos" que hacen posible que esta tradición "sea una realidad y que siga siendo así durante muchísimos años".